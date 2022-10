Están a punto de cumplirse 40 años de la inolvidable visita de san Juan Pablo II a España en 1982, la primera que realizaba un Papa a nuestro país en la historia. La Iglesia había rendido un extraordinario servicio a la reconciliación de los españoles y afrontaba los desafíos de una secularización acelerada y de un pluralismo cultural al que no estaba acostumbrada. A esa Iglesia, y a una sociedad que acababa de votar arrolladoramente a Felipe González, llegaba el primer Papa venido del Este, un hombre que había sorprendido al mundo con la fuerza de una fe que no vivía acomplejada frente a la modernidad y que en su Polonia natal era signo y baluarte de la libertad, también para los no creyentes.

Algún periódico tituló su apoteósica llegada a Madrid como “Huracán Wojtyla”. Para los católicos de mi generación aquellos días están marcados a fuego en la memoria: era el entusiasmo y el gusto de celebrar nuestra fe en las calles, sin altanería, pero también sin falsos recatos, como un comunidad alegre y rejuvenecida. Juan Pablo II nos lanzaba a construir la civilización del amor, a generar la cultura desde la fe, al reencuentro entre modernidad y cristianismo, a lo que luego llamaría “nueva evangelización”.

El secreto de aquellos días fue sencillamente que, en aquel hombre, todos reconocíamos la coincidencia entre la fe y la vida. En Karol Wojtyla, llamado misteriosamente a la sede de Pedro, se superaban las antinomias que paralizaban a la Iglesia en el occidente europeo: en él era evidente que la fe cristiana era amiga y sustento de la razón y de la libertad. Hoy miro aquellos días agradecido, pero sin nostalgia. Consciente del impulso que supuso para los católicos españoles, y también de que continuamente debemos retomar el camino. Gracias, Juan Pablo II, ruega por nosotros.