Caminar por el alambre en China

Ayer, mientras se celebraba el día de oración por la Iglesia en China, compareció en un tribunal de Hong Kong el anciano cardenal Joseph Zen, que fue acusado de no registrar adecuadamente un fondo humanitario para ayudar a las víctimas de la represión de las protestas a favor de la democracia en 2019, fondo del que era administrador junto a otras personalidades también acusadas. Evidentemente, esta acusación es sólo una forma de amedrentar a las personalidades que se oponen a que las libertades de Hong Kong sean arrasadas por el régimen de Pekín. El Papa Francisco dijo el pasado domingo que sigue con atención la situación de la Iglesia en China, que participa de las vicisitudes de los fieles y los pastores, y que reza por ellos cada día. El Papa pidió para la Iglesia en China “libertad y tranquilidad, que pueda vivir en comunión efectiva con la Iglesia universal y ejercitar su misión de anuncio del Evangelio a todos, ofreciendo así también una contribución positiva al progreso espiritual y material de la sociedad”.

Resulta muy fácil decir a la Santa Sede desde un despacho en Madrid, en París o en Washington, cómo relacionarse con el sinuoso gigante chino. Todos los papas han querido cuidar esa relación para que los católicos chinos puedan disponer del mínimo de “libertad y tranquilidad” del que hablaba Francisco. Lo cierto es que la transparencia y sinceridad mostradas por la Santa Sede no se han visto correspondidas por las autoridades de Pekín: hay obispos arrestados en paradero desconocido, los católicos siguen sufriendo acoso y marginación, y no hay apertura hacia la verdadera libertad religiosa. China es muy importante para el futuro de la Iglesia, y hay que rezar por quienes deben tomar decisiones arriesgadas que implican caminar por un alambre. Y no apresurarnos con juicios lapidarios desde nuestros cómodos sillones occidentales.