El intelectual francés Alain Filkienkraut es un liberal agnóstico que ha atravesado todos los vientos del pensamiento occidental desde Mayo del 68 hasta nuestros días. El pasado viernes, tras la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, afirmó que no había contemplado ninguna grandiosidad, sino un espectáculo “obsceno y conformista”. Enseguida he pensado en lo que dijimos en nuestra Línea Editorial COPE retomando una idea genial de John Tolkien: que el mal no puede crear nada nuevo, sino que se limita a corromper o arruinar lo que las fuerzas del bien han inventado o construido previamente. La verdad es que la patética representación que trataba de evocar la Última Cena era fundamentalmente un bodrio bastante revenido. Sátiras y burlas sobre el Evangelio y sobre diversos aspectos de la Tradición cristiana se han multiplicado a lo largo de los siglos en occidente, a veces con alguna inteligencia, a veces provocando una saludable sacudida para que los cristianos superemos el sopor de la costumbre y nuestra tendencia convertir la fe en un decorado. Lo del viernes fue una simple mamarrachada que buscaba el aplauso del poder cultural de ciertas élites europeas, incapaces de crear nada nuevo. Resultan bastante huecas las tibias disculpas ofrecidas por los organizadores del esperpento, diciendo que no pretendían ofender a nadie y que se trataba de un canto a la tolerancia común.

Los franceses, como sociedad, deberían recordar que no hace demasiado tiempo, en una iglesia de un pequeño pueblo de Normandía, fue asesinado un viejo sacerdote mientras celebraba la Misa (esta no era una representación, era la verdadera Cena del Señor) por un matarife que entendía que aquel gesto identificaba algo muy profundo del ser de Francia. Y así lo reconoció, en aquel momento terrible, la autoridad de la República, ciertamente laica. Los cristianos no pedimos estar protegidos de la sátira que a todos alcanza, pero, por favor, que nos ahorren los rebuznos.