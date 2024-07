Uno de los policías del 1-O amnistiados habla en exclusiva en la Cadena COPE

Ya son 73 las personas que se han beneficiado de la ley de amnistía cuando no lleva ni un mes en vigor. Entre esas 73 personas, hay 46 agentes de la Policía Nacional que participaron en las cargas del 1 de octubre, el día del referéndum ilegal, de 2017.

Uno de esos 46 agentes que se han beneficiado de la ley de amnistía, cuenta en COPE cómo se siente a día de hoy.

"Nos han utilizado como moneda de cambio para decir no, no, es que no solo se amnistían independentistas. Es que los policías también se van a favorecer. No, perdone, yo me hubiera favorecido si hubiera salido condenado y me hubieran amnistiado con a ellos. Yo no he llegado a un juicio, entonces, yo sigo siendo tan inocente como Begoña Gómez o como cualquier imputado que hay en España", afirma.

Es parte del testimonio en exclusiva de este agente al jefe de Interior de la Cadena COPE, Juan Baño. Un agente de policía que está entre el alivio por haberse librado de una pena y la vergüenza porque asegura que el Estado se ha rendido ante los independentistas.

De momento sigue dentro del Cuerpo Nacional de Policía, pero ha abandonado las Unidades de Intervención, los antidisturbios, que se batieron el cobre aquel 1 de octubre para hacer cumplir la orden del Tribunal Superior de Cataluña.

De 1.400 agentes, se han marchado de la unidad unos 1.200, el 90 %, -según nos asegura-, ahora dice que siente alivio, pero también vergüenza. "Personalmente, supone cierto alivio poner fin a este calvario judicial de siete años, pero, profesionalmente, no deja de ser vergonzoso y deshonroso acabar así", confiesa.

No entiende como el titular de Juzgado de instrucción número 7 de Barcelona les da la razón 7 años después de mantener abierta la posibilidad de que hubieran podido cometer delitos de torturas como mantiene las acusaciones, los separatistas catalanes, que han impulsado y se benefician de esta ley.

"Que después de siete años nos des la razón, nos lo podías haber dado desde el minuto uno, nos hubieras ahorrado todo esto y ya no hubiéramos sido moneda de cambio para justificar la amnistía al resto de independentistas que es lo que se nos ha utilizado", denuncia.

Asociaciones secesionistas como Omnium o la Asamblea Nacional Catalana ya han anunciado que recurrirán la amnistía a los policías, para este agente algo sin intrascendencia. "Son organizaciones que viven de subvenciones públicas de la Generalitat, tienen que mover a la gente a sus acólitos, tienen que mover la calle y no creo que haya que darles mayor importancia a esta plantilla de exaltados".

Pero el auto judicial sí deja abierta la vía de la responsabilidad civil que se podría pedir a los agentes, pero esto ya no por vía penal