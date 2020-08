Mediodía COPE 5 de agosto de 2020 de 14 a 15

Discrepancias en el Gobierno a cuenta de la situación del rey don Juan Carlos y la Monarquía. El vicepresidente Iglesias sube la apuesta contra la Institución, mientras el presidente no le rectifica. La vicepresidenta Carmen Calvo asegura que el Gobierno no se plantea retirarle honores al rey emérito. Recuerda que no huye de nada, ni está inmerso en ninguna causa.

Comienzan las vacaciones... también para el Gobierno. Está previsto que en las próximas horas Pedro Sánchez llegue a la residencia real de La Mareta, en Lanzarote. Está en la costa de Teguise, al noroeste de la isla. Se trata de una moderna casa-palacio que Hussein de Jordanía regaló al rey don Juan Carlos y que éste cedió a Patrimonio Nacional. Se han instalado pantallas para evitar miradas indiscretas.

560 activos, es la última cifra oficial. Sanidad ha notificado 1.178 positivos y 26 fallecidos. Atención a esta noticia que te cuenta COPE. ¿Recuerdas que las Fallas, previstas como cada año para el mes de marzo, se tuvieron que suspender? La pandemia comenzaba a explotar y los contagios cada vez eran mayores. Después de 11 días de mascletàs, la Generalitat decidió aplazar las fiestas... tras meditarlo un largo tiempo. Pero atención, la decisión la tomó 2 semanas después de que la conselleria de Sanidad declarará internamente la emergencia sanitaria para hacer acopio de material sanitario. Un documento al que ha tenido acceso COPE Valencia.

La Aemet no descarta una inminente ola de calor tras un breve respiro. Zorita, en Cáceres, ha marcado la máxima de España esta medianoche. En Extremadura están en alerta amarilla por mucha calor en el día de hoy.