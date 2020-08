Lorena Fernández: "¿Qué ha fallado para que los jóvenes hagan botellón aún a riesgo de contagio?"

A 20 de agosto, a menos dos semanas de que muchas personas regresen a los colegios, a los trabajos, a sus ciudades, la esperanza está puesta en que el cierre del ocio nocturno haga descender la cifra de contagios y de hospitalizaciones por coronavirus. Porque si este no desciende e incluso va a más ya podemos olvidarnos de volver presencialmente a esos colegios y a esos trabajos.

Todavía hay muchas cosas que desconocemos sobre la transmisión del virus pero sí que sabemos, por ejemplo, que las grandes aglomeraciones son el escenario perfecto para el contagio. Y en esta segunda fase de la pandemia en España sabemos que los jóvenes son uno de los grandes responsables de su transmisión. Les voy a poner un dato: solo en Barcelona la semana pasada se desalojaron 5.500 botellones y se impusieron 200 multas. ¿En qué ha fallado la educación de estos chicos para que después de lo que hemos pasado, de lo que estemos pasando, estén dispuestos a irse de botellón, a beber de la misma botella aun a riesgo de contagiarse?

Hoy en 'Mediodía COPE' hemos querido hablar con Antonio. Él trabaja como técnico auxiliar en una farmacia de Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real. Esta noche y mañana una discoteca de este pueblo llamada 'La Isla' va a celebrar una macrofiesta de despedida antes de que el ocio nocturno cierre en Castilla-La Mancha hasta nueva orden. De momento, nadie la ha prohibido.

“Todos unidos, todos con las copas. He visto que incluso la primera fiesta es como una especie de barra libre y ahí terminará bebiendo todo el mundo del mismo vaso. Todos nos abrazamos, nos besamos y luego llegamos a casa y al abuelito, nos lo cargamos”, comenta Antonio.

Al final, hay que decir que se ha montado tanto revuelo que esa fiesta en 'La Isla', se ha suspendido.También hay que decir que no todos los jóvenes son iguales. Que los ha habido y los hay responsables. Al hilo del botellón los datos demuestran que es más fácil hacer uno que abrir un colegio. A día de hoy nadie sabe qué harán sus hijos el 4, el 9 o el 14 de septiembre. Porque ni para empezar el cole el mismo día en toda España hay acuerdo. Qué se puede esperar sobre un regreso seguro al mismo. No hay consenso sobre el asunto ni entre la Organización Mundial de la Salud que en toda la gestión de la pandemia ha demostrado no tener ni idea hacia donde va. Ayer dijo que en los países con alto riesgo de rebrote no deberían abrir los colegios. Hoy, 24 horas después, ha dicho justamente todo lo contrario. Que las escuelas sí o sí deben abrir. Ya va siendo hora de que todos se pongan de acuerdo.