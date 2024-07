Josep Albors, director de Investigación y Concienciación de ESET España, en Mediodía COPE

Este 19 de julio está marcado por el fallo en el sistema de Microsoft a nivel global que ha provocado problemas en numerosas empresas, entre ellas del sector aéreo, financiero, medios de comunicación, así como en otras industrias.

En España, se han visto afectados numerosos vuelos en los principales aeropuertos, sobre todo el de Madrid-Barajas y El Prat, en Barcelona. Pero también han sufrido las consecuencias las estaciones de trenes, los hospitales, los bancos, numerosos comercios a los que no les funcionaba el datáfono, sin pasar por alto, los taxistas que también emplean ya de forma cotidiana este sistema de pago.

La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, recomienda guardar tickets, billetes de avión o cualquier otra prueba que sirva para reclamar en caso de retraso, aunque en este caso parece difícil porque la última palabra la tendría un juez que es quien debe determinar si lo retrasos han sido por causa mayor.

Esa es la cuestión, precisamente, ¿dónde está la causa de este fallo? En Mediodía COPE, Josep Albors, director de Investigación y Concienciación de ESET España, empresa de ciberseguridad, recordaba que el problema partía con la actualización del antivirus CrowdStrike, incompatible con Microsoft.

"Un problema con una solución en teoría es fácil porque solamente se trata de eliminar este componente que ha salido mal y sustituirlo por lo nuevo, lo que pasa es que estamos hablando de equipos con cientos o miles de sistemas que tienen que actualizarse y dependerá de la configuración que tengan los responsables de redes de cada empresa", explica.

Puede pasar a cualquiera

¿Qué tenemos que hacer cuando esa pantalla azul de la muerte- como se conoce a ese mensaje que nos avisa de que el ordenador no puede recuperar por culpa de un fallo- nos aparece a nosotros?

"Si trabajamos una de las empresas afectadas no tenemos que tocar nada, ya se encargará el equipo de responsables de sistemas en arreglarlo. Estamos viendo como alguien está aconsejando hacerlo a los propios usuarios y no, esto se trata de un sistema, de un problema que se puede resolver desde el departamento de Sistemas y mejor no tocar nada para no empeorar la situación", advierte el experto.

"Lo que ha ocurrido a los compañeros de CrowdStrike", afirma Josep Albors, "puede pasar a cualquier empresa de ciberseguridad y lo que tenemos que aprender es sobre todo a ser resilientes y a poder desenvolvernos de forma que podamos recuperarnos no solamente de un ciberataque como muchos piensan, sino de un fallo también en los sistemas que pueden pasar habitualmente".













