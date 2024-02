Javier Santacruz, economista, profesor del IEB y agricultor en Mediodía COPE

Miles de agricultores protestan, este martes, por todo nuestro país para exigir una serie de reivindicaciones que podríamos agrupar en cuatro grandes bloques.

Primero, que se termine con el exceso de burocracia y con las exigencias ambientales por la PAC, la Política Agraria Común. Que se acabe con la entrada sin control de productos que llegan desde fuera de Europa sin cumplir las mismas normas.

A esto se une la escasez de agua, la sequía y la falta de infraestructuras eficientes. Y por último, los precios de los seguros disparados por culpa del cambio en el tiempo.

Javier Santacruz se quita la corbata el fin de semana y se pone a labrar la tierra. Este economista y profesor del IEB, que imparte clases dentro y fuera de España, se sube al tractor para trabajar las viñas, el olivar y los árboles de frutos secos de su familia en Toledo.

"Tiene que cambiar la regulación sobre los mercados agrarios"

¿Por qué no salen las cuentas en el campo ahora mismo? ¿Qué es lo que ha cambiado y por qué ha empeorado tantísimo la situación? "Las cuentas no salen desde hace bastantes años porque el incremento de los costes que se han ido produciendo a lo largo, no del último año, de los últimos dos años, sino de los últimos diez años, ha sido muy superior al incremento de los ingresos, eso en términos generales", explica Javier a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.

"Hay mercados muy concretos, como es el caso del cereal, también pasa con el vino, donde esa diferencia entre costes e ingresos es, todavía, enorme. En ese sentido, hemos vivido una época donde, por un lado, la sequía, por otro lado, el incremento de los costes, por ejemplo, de los fertilizantes, de todo el material fitosanitario, también de las propias técnicas de cultivo, de la maquinaria, de otros bienes, ha ido creciendo de una manera muy importante y, sin embargo, el mercado no ha podido responder", añade.

¿Están justificadas las protestas de los agricultores están colapsando el país?

"Lo que se pide por la mayor parte de las organizaciones convocantes o incluso los agricultores que se pronuncian de manera espontánea, de manera individual, es, por ejemplo, para recuperar todo lo que se ha perdido en estos últimos dos años", responde Javier Santacruz

"España es un país donde conviven más de 10.000 mercados completamente distintos, donde no hay ni siquiera una percepción real en muchos productos de cuál es la oferta y cuál es la demanda. Y, por tanto, hasta que no sepamos eso, hasta que no haya precios, hasta que no haya una realidad de mercado como puede existir, en algunos productos donde sí se ha profesionalizado, el caso del porcino, el caso de la fruta y hortaliza, el caso también del aceite de oliva, no en todo, pero sí en su mayor parte, en el caso de la pesca, por ejemplo, hasta que no lleguemos a ese punto, desde luego vamos a tener que estar soportando ese tipo de protestas", recalca.

¿Cómo y qué tendría que cambiar? "Tienen que cambiar dos cosas. En primer lugar, lo que ya se ha hecho con la nueva PAC, que es dejar de que tengan el mayor peso los pagos directos, es decir, la subvención directa y revocable, y que además no tienen ningún tipo de análisis de qué se está haciendo con el dinero, no sabemos dónde va, no sabemos si se invierte o no se invierte, cambiarla por pagos condicionados que haya inversiones, tanto sea en términos de maquinaria, por ejemplo, ahora mismo que estamos en una época de sequía en muchas puertas del país, necesitamos inversiones hídricas, que forman parte de la política agraria, pero también lo mismo la digitalización de las explotaciones", explica.

También tiene que cambiar, y muy mucho, la regulación sobre los mercados agrarios. Esa es la piedra angular que es la que hace, en primer lugar, que los precios no suban como lo hacen en los mercados internacionales. Y, en segundo lugar, hay que intentar eliminar la descoordinación que hay en épocas como es la recogida, en este caso, de la hortaliza en muchas partes del país, ha pasado con los cítricos, pasa todos los veranos, por ejemplo, con el cereal. En esas épocas donde estamos produciendo la mayor parte del país los diferentes productos, es cuando más se incrementan las importaciones de productos provenientes de fuera de la Unión Europea".

Añade para concluir que "en España hemos sido incapaces de tener un mercado, por cada uno de los productos, completamente integrado donde sepamos lo que se está produciendo en Galicia, lo que se está produciendo en Europa, lo que se está produciendo en Extremadura, lo que se está produciendo en Murcia, y de esa manera poder beneficiarnos de un mercado verdaderamente internacionalizado y de esa manera que el valor añadido de esos productos se quede en el agricultor de base".