Antonio Herraiz:"Si es Salvador Illa el que recomienda a los madrileños que no salgan, nadie protesta"

El consejo de ministros ha aprobado hoy el decreto que va a regular a partir de ahora el teletrabajo. Es una norma obligada por las circunstancias y que se ha tenido que tramitar sobre la marcha. Hace poco más de medio año, antes de la pandemia, en España apenas el 7% de los trabajadores cumplía con sus tareas de forma on line. Eso ha pegado un vuelco que se completó durante el estado de alarma. Es evidente que no en todas las profesiones se puede trabajar a distancia. A todos se nos vienen empleos en los que o se está físicamente, o la tarea no sale adelante. Pero entre las que sí se puede, el 80% de los trabajadores que sí que pueden teletrabajar lo han hecho en algún momento durante estos meses.

Es el caso de Eduardo. Trabaja en una empresa pública dedicada al sector ambiental. Eduardo nunca antes había teletrabajado. Comenzó a hacerlo tras la declaración del estado de alarma: "Trabajo en casa desde que se inició la alarma sanitaria y mantengo este régimen de trabajo domiciliario y mi experiencia es claramente positiva, los resultados de la empresa donde trabajo, yo tengo un perfil de consultoría y el rango de mi empresa es medio grande, son buenos tanto la producción como la productividad y se han mantenido o incluso se han incrementado".

Como a la mayoría de los trabajadores que han desarrollado sus tareas profesionales desde casa, en todos estos meses le han surgido dudas. Son cuestiones que se han planteado en el decreto que hoy ha aprobado el Gobierno: "Quién pone la equipación, la luz, el wi-fi y sobre todo aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales, la seguridad laboral en cuanto a economía y otros puntos. Es necesarios de vez en cuando ir a la oficina para socializar y tratar aspectos que se tratan mejor de persona persona, además el teletrabajo debe ser reversible y voluntario siempre".

¿Qué debe saber Eduardo y todos los que siguen teletrabajando?

Que el acuerdo aprobado hoy por el Gobierno no obliga a nadie a teletrabajar. Es un acuerdo entre la empresa y el trabajador y si es así en ningún caso supondrá una merma de sus condiciones salariales. Está claro que teletrabajar supone un coste para el trabador. En ocasiones en el recibo de la luz, otras en la utilización de herramientas personales. Eso se compensa con otras cuestiones como el transporte. ¿Cómo se resuelve esto? Empresarios y representantes de los trabajadores deben de acordar cómo se compensa ese coste. La negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos. Un nuevo capítulo. Es decir, el marrón, para los empresarios y en parte también para los trabajadores.

Por lo demás, en Madrid hoy viven el segundo día de restricciones en 37 áreas de salud. De momento, el ministro Salvador Illa descarta aplicar el estado de alarma. Sí ha hecho una recomendación. Y no sólo a los 850.000 vecinos de los barrios o municipios más afectados. A todos los madrileños les recomienda salir y relacionarse sólo para lo imprescindible y necesario. Como esto lo dice Illa, nadie se manifestará. Las protestas contra Ayuso. Queda claro que la tregua que selló Sánchez ayer es sólo en los despachos y de cara a la galería.