¿Si te arrancas una cana, te salen cinco? Responde la doctora, Bibiana Pérez en Mediodía COPE

Ya no es signo de ancianidad. Ni se peinan con un moño bajo por encima de la nuca o se llevan con el pelo muy cortito para evitar que la abuela sude en exceso en verano por la cabeza.

Se ha convertido en algo habitual el ver a muchas mujeres de mediana edad con el pelo canoso e, incluso, muy canoso. Me incluyo entre ellas. Tengo melena y presumo de que es bonita. La cantidad, su espesura, es herencia de una de mis abuelas. Los mechones grises o muy blancos, de las dos [no se fíen de la foto que aparece en mi firma, ya no soy esa].

También tengo que negar que las canas te hagan más mayor. Te ponen la edad que tienes. Un pelo teñido no te hace más joven. Solo no ve su edad quien no la quiere aceptar, (esta provocación será mal recibida por muchas mujeres, lo sé y con deportividad acepto sus reproches).









Cada mujer decide que hacer con su cabello, llegado ese momento en el que teñirse se ha convertido en una dictadura mensual. Sí, así es, dejas de tener la regla cada mes para tener que teñir canas, a veces, en un periodo inferior a "28 días" -esta sí es una referencia muy femenina-. Dejas de sufrir por un motivo para vivir pendiente de la raya del pelo que, lo aseguro, es peor que tu pelo al natural.

Decidí vivir con mis grises y blancos, con mis claros y sombras, en la cabeza una vez murió mi madre. Ella, muy coqueta y presumida, que no dejó en ningún momento de ir cada sábado a la peluquería -salvo cuando ya le fue imposible-, no iba a entender que yo me viera bien sin color en el pelo. Además, para mí la peluquería es una "pérdida" de tiempo, para ella era como ir cada semana al psicólogo.

Se veía cada sábado, a la misma hora, en el mismo lugar con otras clientas de su gabinete psicológico (pongamos peluquería). Las mismas mujeres, ya amigas, con las que se desahogaba de lo duro de la semana. El sillón de lavado y el secador, eran un diván desde el que compartir lo mal que en algunos momentos les trataba la vida o lo bien cuando en el horizonte aparecía una boda de un hijo o la comunión de un nieto.

¿Por qué nos salen canas?

Pero nos estamos desviando del tema. Vamos a hablar de canas porque la Universidad de Harvardlleva tiempo estudiando por qué nos salen y la conclusión principal es que estamos determinados por nuestra genética. Así que si en tu familia, tus padres y tus abuelos peinaron canas pronto, hazte a la idea de que a ti te van a salir a una edad parecida a ellos.

Doy fe. El estudio tiene razón.





Pero hay más factores por los que el cabello va perdiendo su color y se vuelven blancos. La doctora Bibiana Pérez, jefa de Sección de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal detalla en Mediodía COPE que lo que sucede es que el pelo "va perdiendo la capacidad de quela melanina, que se forma en los melanocitos asociados al folículo piloso, produzcan la suficiente cantidad de pigmento y la transfieran a los queratinocitos que son, al final, las células de la piel que van a dar lugar a esa pigmentación". En román paladino, vamos que "según envejecemos perdemos la capacidad de sintetizar melanina en nuestros folículos y con ello se va volviendo el pelo blanco".

Aunque depende de la genética de cada uno, dice la doctora Pérez, "a partir de los 30 años o incluso antes, ya se pueden tener canas sin que signifique ningún tipo de enfermedad o patología. Puede ser natural porque estás predispuesto genéticamente. La raza blanca o caucásica suele ser más precoz el encanecimiento, los asiáticos comienzan más tarde a tener canas y hay gente que pasan los años y no las tienen".

Y puede darse que un niño tenga canas, "hay niños que pueden tener canas sin ningún tipo de enfermedad y es consecuencia de la carga genética de cada uno y otros casos pueden ser alteraciones que se deben a mutaciones durante el desarrollo embrionario o a algunas enfermedades genéticas asociadas a pelo blanco o plateado", explica la dermatóloga que descarta que el tener canas sea un signo de envejecimiento precoz.

Si te arrancas una cana...

"Poco se puede hacer para no encanecer", asegura la doctora Bibiana Pérez aunque no descarta que "una vida sana, con menos estrés puede ayudar a envejecer mejor, hay un estudio en ratones que demostraba que el estrés neuronal actuaba sobre los melanocitos, pero son estudios en ratones y no sabemos si ocurre en las personas o no".









¿Y es verdad que si sufres un episodio traumático te salen mechones de canas como consecuencia? "No, es una leyenda urbana", asevera la dermatóloga, "se puede tener una pérdida transitoria de pelo que después se recuperará y puede que después esa aceleración del ciclo del pelo puede hacer que esos folículos vayan envejeciendo y puedan aparecer pelos canosos. Pero de pronto, el pelo que tú tienes pierda el pigmento, no que un pelo negro se vuelva de golpe blanco".

Y si esto es una leyenda que no responde a la realidad, menos aún aquello de que si te arrancas una cana, te salen cinco o muchas más. "Es un falso mito. Por supuesto que no. Si te arrancas mucho los pelos, el problema es que vas a dañar la raíz y que tengas una pequeña calva, que no te salga el pelo adecuadamente, pero no vas a estimular que porque te arranques una cana el pelo de al lado que no era cano, por el hecho de que te has arrancado una cana, se vaya a volver cano. El pelo de al lado se irá haciendo cano porque irá envejeciendo", concluye.