Lorena Fernández: "Los estudiantes del futuro deben conocer el papel del rey emérito en la Constitución"

Les voy a confesar que me gustaría ver por un agujero cómo los estudiantes del futuro estudian la historia de España de este 2020 que la mayoría de españoles a estas alturas queremos hasta borrar de la memoria. Y les digo que me gustaría situarme en ese futuro para saber cómo se escribirá la historia de nuestro país porque en ella -aunque a algunos les pese- se tendrá que hablar del Rey don Juan Carlos. El próximo mes de febrero se cumplirán 40 años de ese intento de golpe de Estado en el que el hoy Rey emérito tuvo un papel clave para que entonces arrancara la mejor etapa de España. Estas eran sus palabras entonces:“He ordenado a las autoridades civiles y a Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente”.

Yo espero que este sonido se estudie como lo hemos estudiado los que nacimos en esa Transición. Porque se dice que el que no conoce la bien la historia tiene tendencia a repetir los errores de la misma. Porque don Juan Carlos puede haber cometido errores. Y para analizarlos está la justicia. Pero no se puede olvidar que don Juan Carlos ha sido el garante de la Constitución española y ha traído la época más próspera y libre de nuestro país. Y quien no lo debe olvidar y sí estudiar es Pablo Iglesias -nacido en esa Transición- porque hoy él está sentado en el Consejo de Ministros gracias a esa democracia que trajo un señor que hoy tiene 82 años. A Iglesias incluso no le basta con que se haya ido de España.

Quiere más porque el Rey don Juan Carlos es su excusa para azuzar el debate que a él le interesa: el de si España debe tener una monarquía parlamentaria o una República. A nosotros nos interesa más azuzar el debate sobre si una persona que destruyó la tarjeta del móvil de su asesora, que ha recibido dinero de Irán o que el partido que él dirige parece que también tenía caja B debe ser vicepresidente del Gobierno de España. ¿Como se estudiará en el futuro la figura de Pablo Iglesias? Solo el tiempo lo dirá. La ejemplaridad está bien exigirla pero para exigir también hay que dar ejemplo. Ojo porque Iglesias es la punta de lanza pero Sánchez, nuestro presidente del Gobierno, el que por detrás azuza ese fuego.

La salida del Rey de España llega en un día en el que seguimos con ese conteo imparable de contagios y de brotes por toda España por el coronavirus. Hoy me fijo en un dato que aporta la CCAA con menos transparencia en sus datos: Cataluña. Ha comunicado que en las últimas 24 horas ha sumado 622 nuevos positivos, una cifra bastante más baja que en los últimos días donde se llegaron a doblar. Ahora bien: el número de víctimas mortales se ha disparado hasta alcanzar las 30 en un solo día.

Hacía tiempo que no contábamos un dato de fallecidos tan alto. Pero ahí no queda la cosa porque de esos 30 la Generalitat de Cataluña asegura que 13 han muerto en un hospital o en un centro sociosanitario, 1 en una residencia pero de los otros 16 no lo sabe. Es decir: que de las 30 personas fallecidas en Cataluña por el COVID en las últimas 24 horas, hay 16 que el Gobierno de Quim Torra admite que no sabe dónde han muerto por falta de información. En esas estamos cinco meses después del inicio de la pandemia. Ni sabemos donde mueren los nuestros. Y Quim Torra, entre tanto, hoy ha salido después de la rueda de prensa para decir que la prioridad es abrir una investigación en el parlamento de Cataluña, por qué el rey emérito se ha ido de España.