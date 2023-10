Un profesor de Ciencias Políticas, testigo del drama de la guerra: "La paz es una necesidad"

El Consejo de Seguridad de Israel, encabezado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha aprobado oficialmente el estado de guerra en el país, que capacita al Ejército para llevar a cabo "destacadas actividades militares" en el marco de la guerra con Hamás declarada este pasado sábado, según informan medios israelíes.

Para reflexionar sobre esta situación tan compleja y crítica a partes iguales, hemos hablado con Mario Schneider, profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha pasado este domingo por los micrófonos de 'Mediodía COPE'.

Schneider ha explicado que nadie se esperaba este ataque. Ni el primer ministro, ni la ciudadanía israelí. "Es una sorpresa muy amarga y cuya verdadera dimensión se va revelando hora a hora".





Actualmente, se encuentra en Tel Aviv, alejado del frente de Gaza, pero eso no resta peligro a su vida ni a la de su familia.

"Hamás anoche han lanzado misiles sobre la zona de Tel Aviv y su entorno. Cada vez hay que correr a refugiarse al lugar más seguro posible. Nosotros tenemos un problema. Mi esposa se mueve muy lentamente, no alcanzamos a llegar al refugio. Es una situación de guerra real, esto no tiene vuelta", detalla en los micrófonos de 'Mediodía COPE'.

"Esto no se va a resolver tan fácilmente", advierte Schneider en 'Mediodía COPE'

La respuesta de Israel, con ataques en la franja de Haza, están siendo cada vez más constantes. El ejército del país continúa su estrategia para tratar de frenar la crudeza de Hamás. Han logrado recuperar "posiciones, pero todavía hay combates o sospecha de la presencia grupos guerrilleros que atacan pequeñas ciudades".

El profesor emérito de Ciencia Política asegura en los micrófonos de 'Mediodía COPE' que, por suerte, en algunos puntos han logrado evacuar a la mitad de la población.

Sin embargo, no hay que olvidar que también rehenes y hasta que eso "no quede resuelto, no creemos que vaya a haber otros desarrollos militares por parte de Israel. Lo que sucede es que el ejército se ha desplegado en el sur y también en el norte del país. Existe la amenaza de un ataque de Hezbollah, diferente del alzamiento en el norte de Israel. El país ha respondido con fuego de artillería para mandar el mensaje de que ahora se toman esto muy en serio".

"Toda sangre que se derrama, se derrama inútilmente"

¿Y qué va a suceder en adelante? ¿Acabará pronto esta circunstancia tan compleja? "Esto no se va a resolver tan fácilmente. Estamos en una guerra", recuerda.

Sobre la posibilidad de que a medio plazo haya una solución dialogada, argumenta Schneider que "Egipto está interviniendo tratando de mediar entre Israel y Hamás con respecto a la franja de Gaza".

La paz, afirma, "no es una oportunidad, es una necesidad. Este conflicto no lo resuelve ninguna de las partes a través del uso de la violencia. Toda sangre que se derrama, se derrama inútilmente. En este caso, no tiene ningún sentido desde el punto de vista estratégico-político. Habría que tratar de llegar a acuerdos".