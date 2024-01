Reunido esta semana en su sede de La Haya el máximo tribunal de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha aprobado la resolución por una mayoría de 15 votos a favor y dos en contra de los 17 jueces que la forman de exigir a Israel que “tome todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión de un genocidio” en Gazay “adoptar medidas inmediatas y efectivas” para permitir el acceso de asistencia humanitaria, aunque evitó pedir un “alto el fuego” como medida cautelar.

Una resolución que llega como respuesta a la solicitud presentada por Sudráfrica en la que denunciaba un patrón de conducta de intención genocida. Hasta el momento ya son más de 26.000 los fallecidos en la Franja de Gaza.

A esta exigencia de la CIJ respondía Benjamín Netanyahu asegurando que su lucha es totalmente legítima y que en ningún caso se trata de genocidio. “El compromiso de Israel con el derecho internacional es inquebrantable, la acusación de genocidio no solo es falsa sino indignante. Nuestra guerra es contra los terroristas no contra los civiles, seguiremos facilitando la asistencia humanitaria intentando asegurar que estén lejos de ellos, a pesar de que Hamás use a los civiles como escudos humanos. Seguiremos haciendo lo que sea necesario para defender a nuestro país y a nuestra gente”, zanjaba el primer ministro israelí.

Tal y como explica Jaume Ferrer, catedrático de la Universidad de Alicante y profesor de Derecho Internacional Público, en 'Mediodía Fin de Semana' esta decisión de la Corte Internacional de Justicia es “vinculante porque Israel es estado parte en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, convenio que se adoptó en 1948 pocos años después de la Segunda Guerra Mundial”.

Se trata, pues, de “aplicar un Convenio que está en vigor y que Israel ha ratificado”; en definitiva se trata de una petición para que “Isarel cumpla y respete un convenio internacional”, amplía el profesor de Derecho Internacional Público.





A partir de ahora, ¿qué puede pasar?





Una vez adoptada esta resolución pueden darse dos escenarios como explica Ferrer porque “las decisiones de la Corte Internacional de Justicia está previsto que para asegurar su cumplimiento puede intervenir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Así que, por un lado, “probablemente Israel va a contar con el apoyo de varios miembros permanentes del Consejo de Seguridad, empezando por Estados Unidos, que es muy probable que vete en cualquier propuesta al respecto, por tanto, que el Consejo de Seguridad pueda actuar en este asunto es muy poco probable”.

Y, la otrra alternativa que queda es que “terceros estados adopten medidas de presión sobre Israel para que cumpla esta decisión de la Corte que es vinculante, e Israel también es otro miembro de Naciones Unidas es parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, por tanto acepta que la Corte tenga competencia y que pueda adoptar medidas cautelares y terceros estados o incluso organizaciones regionales como la Unión Europea podían adoptar medias de presión de carácter político, económico sobre Israel para exigirle que cumpliera esta decisión de la Corte”.

En su opinión, “la Unión Europea debería adoptar y una postura coherente, al igual que la Unión Europea pide a Rusia que cumpla el derecho internacional con relación a Ucrania”.





¿Cómo saber si Israel está cometiendo actos de genocidio en Gaza?





Como explica Jaume Ferrer genocidio “es un concepto jurídico, es exterminar o tratar de exterminar a un grupo nacional, étnico, religioso o racial”, aclarando que lo que hasta el momento ha hecho la CIJ es “es adoptar medidas cautelares”, por lo que será más tarde cuando “se tendrá que decidir en el fondo del asunto si efectivamente Israel está cometiendo o no actos de genocidio”.

Por eso, continúa el catedrático de la Universidad de Alicante, lo que tiene que hacer Israel es “adoptar todo lo que esté en su mano para prevenir y evitar que se cometan actos genocidio” y ya más adelante se valorará “si ha incumplido el Convenio”.

Aunque, como asegura Jaume Ferrer esto puede suceder dentro de “varios años”.