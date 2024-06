La sorprendente decisión que podría tomar Netflix en los próximos meses: "Nunca ha pasado"

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo, y eso nadie lo puede negar. Pese a que haya experimentado algunos altibajos, lo cierto es que sus datos de consumo en España siguen siendo altísimos: según un estudio de Statista, el 52% de la población española utilizó Netflix en 2023, lo que es el mayor dato en cuanto a plataformas de streaming.

Sin embargo, ha existido en los últimos años una cierta polémica con los precios de suscripción que ofrece. Si bien es cierto que la más barata no llega a los 6 euros, no deja de ser una sin contenido en HD, con anuncios y con no todo el catálogo disponible, por lo que si queremos algo más normal con los tiempos actuales, tendríamos que irnos a las categorías superiores.

El catálogo de Netflix es uno de los más extensos de todo el mundo

Es por ello, y por los tiempos difíciles que Netflix ha pasado en los últimos años, que la empresa podría haber decicido tomar un giro de 180º muy inesperado en sus suscripciones. Y que podría llegar a España antes de lo que pensamos.

Esta sería la decisión sorprendente que tomaría Netflix dentro de poco: Es gratis

Y es que la mayor plataforma de streaming del mundo se estaría planteando seriamente... crear una suscripción gratis. Como suena. Según Bloomberg, que es uno de los medios más fiables de los Estados Unidos, la empresa de series y películas se estaría planteando crear una categoría en la que podrías ver Netflix totalmente gratis, sin problema alguno.

De hecho, esto ya se hizo en Kenia hace varios años, en el que se incluía un plan totalmente gratuito y sin anuncios. Y este último punto es importante, porque hay que recordar que el plan más barato, el de 5,49€, sí que cuenta con anuncios incrustados en medio del contenido que consumimos.

Netflix es una de las empresas de streaming más poderosas del mundo

Este plan se integraría en Asia y en Europa, y es ahí donde entra España. Por lo que, si hubiese una serie que te llamase mucho la atención, podrías consumirla totalmente gratis, sin abonar ni un euro a la plataforma. Aunque, como todo en la vida, aquí hay una letra pequeña, o no tan pequeña, por el cual esta suscripción sería gratis y solo requerería de un simple registro.

La letra pequeña en la "suscripción gratuita" que Netflix planearía para los próximos meses

Según Bloomberg, la idea es que este plan gratis solo te diese acceso a una parte limitada del contenido de Netflix. Básicamente, sería como el antiguo periodo de prueba que existía, pero diferente. Te permitiría consumir ciertas series contadas sin publicidad, pero sí que te crearía el gusanillo.

Existen diferentes planes de suscripción de Netflix

Pongamos, por ejemplo, que entrases a la plataforma para ver una de las limitadas series que te dejaría disponible este plan, pero ver varios banners en los que te dicen lo bien que está 'Los Bridgerton' e incluso te podría reproducir el tráiler nada más entres a la plataforma. Así, Netflix conseguiría varias suscripciones rebotadas de este plan gratuito. Aún así, este modelo de negocio cambiaría la perspectiva de muchos.