¿Qué tienen que hacer las empresas para no perder el talento?: La Liga ya lo ha implementado

En 'Lo que viene' nos gusta imaginarnos el futuro de la mano de algunos proyectos pioneros en nuestro país. De esas startups, made in Spain, que no deben pasar desapercibidas. El sector de la construcción cuenta con grandes avances y gracias a la tecnología se pueden hacer edificaciones de calidad. El hormigón es el material que más se utiliza para estos casos, pero no sabemos cómo actúa durante el fraguado. La norma dice que hay que llevar algunos ejemplares al laboratorio para comprobar que cumpla con los requisitos de seguridad.

Además, no en todos los entornos actúa igual, no tiene el mismo impacto en ambientes fríos, cálidos o de humedad. Pero la startup, Cosmos Engineering, quiere dar un toque digital al sector de la construcción. Con su tecnología combinan Cloud Computing, Inteligencia Artificial e Internet de las cosas. Y cada 30 minutos consiguen monitorizar el fraguado del hormigón mediante sensores.

Ese fraguado consisteen conocer “cómo se está comportando ese material, cómo está adquiriendo resistencia para luego soportar cargas del resto del edificio. Nosotros damos un poco de visión de cómo está evolucionando el material, pero de una manera más digital”, así lo explicaba el delegado de Cosmos Engineering en España, Rafael Romero.





La primera vez que se implementó esta tecnología

Su sistema está focalizado durante el sistema de la construcción y esto les “permite conocer o planificar y realizar los procesos constructivos de manera más segura y productividad”. La primera vez que implementaron su tecnología fue en el Benidorm Beach, un rascacielos de casi 40 plantas. “El sistema es un pequeño sensor que se introduce dentro cuando se vierte y ese sensor se cablea fuera a un dispositivo de transmisión que recibe toda la información y la manda por Internet a nuestros servidores, donde se procesan, y luego damos esta información a través de cualquier dispositivo con acceso a Internet mediante nuestra aplicación”.

Se trata del primer rascacielos monitorizado en España y esto es beneficioso para la edificación porque, como contaba Rafael, su metodología se basa “en el método de la madurez, una normativa americana que nace en los años 80, fundamentada en numerosos estudios de accidentes que suceden durante la construcción. Allí, en Estados Unidos hay sitios que estamos a menos 10-20 grados y durante la construcción de diversos edificios emblemáticos a esas temperaturas, se dieron cuenta de que si seguían los datos que se basaban en las probetas que curan en laboratorio a 20-25 grados, no se correspondían con lo que estaban construyendo en la realidad”.

Eso es exactamente lo que han hecho en esta empresa española, pero lo han adaptado a la tecnología que tenemos en la actualidad, “con Cloud Computing, Internet de las cosas, Inteligencia Artificial, etc.”. Además, con esta última, se pueden anticipar a cualquier problema que tengan en la construcción.

Actualmente, están embarcados en numerosos proyectos y uno de ellos está basado en el uso de los hormigones verdes. “Van a ser el futuro, pero tienen un comportamiento distinto al material tradicional, y en este caso, herramientas como la nuestra aportan un valor diferencial”.

Un proyecto para gestionar el talento de una empresa

Cambiando de sector también hay proyectos que quieren revolucionar otro tipo de sectores y que son importantes para el correcto funcionamiento de una empresa, es decir, el departamento de Recursos Humanos. Y Fresh People es una startup española que convierte a los encargados de esta sección en gestores de talento.

Han creado un ecosistema de Inteligencia Artificial, tienen su propio software y unos servicios especializados, Y, gracias a todo esto, crean equipos con una gran productividad. Además, colaboran con grandes compañías como La Liga, MediaMarkt, Mercadona Tech o Blue Banana.

Es de gran importancia, dar motivos para que los empleados sigan en una empresa y ellos lo que hacen es “ayudar a que las organizaciones evolucionen su gestión de personas para que se adapten a esa nueva economía, donde las personas son una de las fuentes de esa ventaja competitiva. Entonces, lo que hacemos es que las empresas aprendan a gestionar su cultura de una manera distinta, también el desarrollo de talento, a que el papel que juega las personas en su proceso de crecimiento e impacto en la empresa sea diferente a lo que viene siendo diferente en los últimos años”, explicaba el CEO de Fresh People, José Burgos Lancero.

Caso concreto de una persona que acaba de empezar en una empresa

Para aquellas personas que acaban de empezar y que tienen posibilidades de ir a diferentes sitios, José recomendaba los puntos que tendría que desarrollar la empresa para que el empleado permanezca y no abandone la empresa. “Lo primero que tendríamos que saber tiene visibilidad sobre cómo puede crecer y evolucionar dentro de la organización ¿Sabe qué oportunidades tiene? ¿Qué otros roles puede jugar? ¿Cómo puede crecer? ¿Qué se espera de él en distintas etapas de crecimiento dentro de la empresa? Si la persona no sabe, es probablemente, que su interés por crecer o evolucionar lo busque fuera”.

Aquí también entra en juego el líder del equipo, “lo segundo sería entender cómo el líder trabaja en su a día a día con la persona. La mayor causa de salidas dentro de las empresas de personas, son la ausencia de feedback con un líder que te aporta cómo estás trabajando y cómo podrías mejorar”.

“Y tercero, ¿Hay alguien trabajando para que existan planes de acción para que esa persona pueda crecer dentro de la empresa y sienta que realmente hay una progresión?