Un psicólogo explica si un palestino puede convertirse en un terrorista por el conflicto con Israel

Se cumplen casi dos meses del inicio entre el conflicto entre Israel y Palestina. Todo comenzó con el ataque del grupo terrorista, Hamás, en suelo israelí, en el que dejó más de 1.200 muertos y casi 300 secuestrados. Y desde entonces, ya son más de quince mil fallecidos entre la Franja de Gaza, Cisjordania e Israel.

Roberto Colón es catedrático de psicología diferencial en la Universidad Autónoma de Madrid, autor del libro 'Psicología para no volverse loco'. Y en uno de los capítulos de su libro ha contado la realidad de algunos palestinos, a raíz del conflicto. En este caso, habla de uno, que había perdido a un familiar por un ataque de Israel, y eso, le podría convertir en un potencial terrorista.

Entonces, los estudios psicológicos y la ciencia se preguntan ante estos casos si el ser humano actúa de alguna manera concreta ante ataques de esta índole y la respuesta es compleja. El psicólogo explicaba en'Lo que viene'que al ser psicólogo tiene su particular manera de entender la situación, "estoy convencido de que en esencia es una cuestión personal, cuando a alguien le ocurre algo dramático en ese tipo de contextos que ya de por sí son complejos a nivel sociológico, eso alimenta algo que está en ese contexto, pero tiene que haber ese componente más personal".

Audio









Además, según el psicólogo, las decisiones que tome un líder con cierta tendencia a la violencia no serán las mismas que las que tome otro más dialogante. Y, por tanto, que la situación se puede llegar a complicar. "Tomar la violencia como camino para resolver un conflicto, pero no todo el mundo está dispuesto a tomar ese camino, hay algunas personalidades más susceptibles".

Audio









Desde que comenzaron los ataques de Israel están muriendo cientos de personas y hay palestinos que han perdido al completo a sus familiares. Esto podría desencadenar en posibles venganzas en el futuro. Roberto decía que "con una alta probabilidad puede ocurrir, tal y como yo lo veo como psicólogo y especializado en el comportamiento de los individuos". Por tanto, como afirmaba el científico, se podría extraer la conclusión que el conflicto entre Israel y Palestina, lejos de regularse, podría agravarse. Un conflicto donde se mezcla el odio y cierta venganza personal.

Audio









"No es un conflicto normal. Hay que entrar en túneles": Un analista da, en COPE, las claves de la guerra

Fernando Cocho Pérez, analista de Inteligencia y riesgos a la seguridad nacional, reflexionaba en COPE sobre el conflicto. "Conforme pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta de más cosas. Hace trece días, el director del servicio de inteligencia egipcio dice que avisó a Netanyahu de que Hamás estaba preparando algo importante".

Netanyahu lo niega y "está sometido a una enorme presión". Se suman muchas cosas y a medio y largo plazo, cuenta, "si acaba esta masacre de palestinos. También muchos israelíes van a morir porque Gaza tiene mucha densidad de población. Si logran expulsar a Hamás de este territorio, eso sería muy perverso. Dejar de hacer, no. Se trata de no escuchar con suficiente atención a los servicios de inteligencia. Cuando Hamás está demasiado en silencio no es bueno".

Puedes escuchar la entrevista completa aquí: