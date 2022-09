Gafas que rectifican la sal de tu plato, chefs virtuales, platos en 3D: así serán los restaurantes del futuro

Imagina un mundo en el que a través de un escaner facial se pueda diseñar un menú a tu medida, un menú con los ingredientes que mejor le vengan a tu cuerpo y a tus alergías. Imagin que a través de un formulario, un algoritmo te diga lo que ni sabías que te apetecía cernar esa noche. Imagina también que esa misma noche puedes sentarte a la mesa de ese restaurante que te gusta tanto y ver justo sentado al lado a tu mejor amigo que vive en la otra punta del mundo.

Aunque parezca una película de ciencia ficción, es en realidad de lo que está por venir en la gastronomía. y la restauración.

Multiracial,Best,Friends,Having,Fun,Wearing,Virtual,Reality,Glasses,In





Tu plato en 3D

La realidad aumentada se está metiendo de lleno en los restaurantes. Ya no es solo que podamos ver la carta enfocando con la cámara de nuestro móvil al código QR que cada vez nos ofrecen más los restaurantes, también podemos ver emerger el plato en 3D antes de pedirlo y saber si realmente es lo que nos apetece tomar.

Luego están las gafas de realidad aumentada que nos abren la puerta a la otra dimensión gastronómica. Será posible "crear experiencias inmersivas que acompañen al sentido del gusto, como pedir un plato de pasta y trasladarnos simultáneamente a la Toscana italiana", explica al programa 'Lo que viene', Mauro Fuentes, director del Metaverse Executive Program de ISDI.

Lejos de lo que pueda parecer, este universo que parece paralelo realmente se presume como complementario y parece no estar llamado a dinamitar las relaciones sociales en la mesa. "No se puede obviar el punto social tan potente que tiene la restauración", advierte Fuentes. Es por ello que, al margen de que llevar unas gafas durante toda una velada no sea "cómodo", se planteen para determinados momentos de la comida "donde sí pueden generar una experiencia positiva, además de promover una conversación extra entre los comensales". Por ejemplo, señala el experto, "a la hora de hacer la elección del vino te podrías poner las gafas y tener a un sumiller explicándote cómo es el vino que estás a punto de tomar, eso puede potenciar la experiencia y hacerla mejor".

Gafas que rectifican la sal y un chef virtual

Con unas gafas de realidad virtual podremos además darnos un paseo por las instalaciones del restaurante, incluso acercarnos a la cocina para ver como elaboran nuestra propia comida.

El restaurante “Sublimotion”, dirigido por Paco Roncero, es un ejemplo de lo que está por venir en restauración. Fusiona alta gastronomía, puesta en escena, espectáculo y por supuesto tecnología. Unas gafas muestran al cocinero los ingredientes, cantidades, tiempos y temperaturas de la comida … imagínate tener esas gafas en nuestra casa y poder cocinar sin necesidad de tener que mirar la receta en nuestro móvil y que incluso te digan cuando tienes que rectificar la punto de sal de tu plato.

Además, cada uno de los platos lleva asociada una experiencia diferente y gracias al uso de la realidad aumentada y los dispositivos, se puede incluso ver a tiempo real todos los nutrientes de cada plato y cómo cada uno de estos afectan a nuestro cuerpo.

Ahora mismo, también tienen una realidad mixta, en la que un chef virtual cocina delante del comensal, incluso el comensal con su mano virtual, puede coger esos alimentos y comerlos... virtualmente hablando, claro.