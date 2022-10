Un experto explica cómo la inteligencia artificial puede escribir libros imitando otros autores: "Como Borges"

La inteligencia artificial cada vez está presente en más campos de nuestro día a día. Ahora, se ha podido comprobar cómo ya forma parte del arte y las escritura, hasta el nivel de poder ser el autor de algunas obras. Así lo cuenta Mercedes Ezquiaga, periodista especializada en cultura y tecnología, en 'Lo que viene' al hablar de su libro 'Será del arte del futuro'.

"En el futuro, los museos no van a coleccionar objetos sino experiencias. Creo que se debe al entendimiento mutuo", dice en uno de los capítulos. Uno de los detalles más llamativos del libro de Ezquiaga es que algunas de las últimas páginas están escritas por Lucía Fúnez, una inteligencia artificial.

"La biblioteca de esta inteligencia artificial se alimentó de mis textos", cuenta la periodista, haciendo referencia a que se creó una inteligencia artificial que se pareciese a ella como escritora, por lo que tuvieron que registrar sus textos para que aprendiese de ellos en su base de datos.

Esteban Tablón, experto en tecnología y periodista científico, fue quien desarrolló este sistema de inteligencia artificial en 2019 y logró hacer una recreación de Ezquiaga de cara al papel. "Armamos los bloques básicos, cargamos al programa el lenguaje, el diccionario y las leyes de la gramática. La tenemos que enseñar a escribir, así que la alimentamos. Empieza a construir páginas bajo la misma lógica semántica", cuenta el experto sobre cómo enseñan a la inteligencia artificial a escribir como un autor concreto.









No obstante, asegura que, aunque Lucía Fúnez escriba de forma similar que la periodista, no es posible que se parezca tanto a ella como para poder sustituirla: "Aunque se alimente de los textos de Mercedes, puede tomar su propio camino y ser original. Pueden compartir el estilo y ser diferentes".

"Uno está como educando a un chico", señala Tablón, haciendo referencia a cómo se crea una inteligencia artificial como esta. "Cuando tomamos un camino equivocado y nos nos gusta como escribía, lo borro. Tomamos textos de libros más largos. Cuando se borra la base de datos a la inteligencia artificial, no se acuerda de nada. Esto es lo que marca la inhumanidad", agrega.

"Lucía Fúnez escribe sobre el futuro porque los dos parámetros fue escribir arte en el futuro", explica al respecto. "Entonces, se puede cargar con el texto de Borges y plantearle temas actuales, con tres o cuatro palabras claves. Y veríamos como Borges en una mímica de la inteligencia", declara el experto, asegurando que se podrían revivir los textos de Borges con esta nueva tecnología.

A pesar de ello, Ezquiaga apunta lo que la inteligencia artificial nunca podrá tener: "Ninguna inteligencia artificial podría decir que 'esto no es una pipa', como Magritte. Porque la interpretación o la inteligencia es algo que no van a tener nunca de los seres humanos". "Quizás no siente ganas de reírse, pero quizás haga buenos chistes", aclara el experto.