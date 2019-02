David Bustamante, en 'La Tarde': "La relación con Bisbal ha sido siempre perfecta"

Tiempo de lectura: 1



David Bustamante entra directamente al número 1 de ventas en España con su nuevo álbum, Héroes en tiempos de guerra (Universal Music Spain, 2018). En su primera semana a la venta, este trabajo se sitúa por delante del Binomio perfecto de Adexe & Nau y Thank u next de Ariana Grande, que también debutan en la lista de ventas.

Para celebrar el éxito de su último lanzamiento, David Bustamante ha estado en 'La Tarde', donde ha contado más detalles de 'Héroes en tiempo de Guerra': “El nombre hace referencia a todos aquellas personas anónimas que luchan todos los días por los suyos, esos verdaderos héroes sin capa”, ha señalado el cantante.

Bustamante ha desvelado que estilos nos podemos encontrar dentro de su nuevo álbum: “El disco mezcla muchos estilos que me encantan, siempre he escuchado música como la que podemos encontrar en mi nuevo disco pero nunca me había animado a cantar así. Ahora me he soltado el flequillo y he decidido apostar por este tipo de música”.

18 años después de su paso por Operación Triunfo, David Bustamante ha recordado con mucho cariño aquella etapa: “Fue un momento muy feliz en mi vida y gracias a esa etapa pude comenzar un carrera, igual que muchos de mis compañeros”. También ha señalado que los años pasan y se notan.

Sobre su relación con David Bisbal, el cántabro ha reiterado que nunca ha existido una situación tensa con el almeriense: “Me llama mucho la atención cuando he leído informaciones de que me llevaba mal con Bisbal. El tiempo y el trabajo han provocado que no podamos juntarnos con cierta rutina. Pero la relación con él es fantástica y siempre que puedo trabajar con él disfruto mucho”.