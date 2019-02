El Ramón y Cajal, pionero en el servicio de Interpretación cultural en una consulta

Tiempo de lectura: 2



Un informe elaborado por el Colegio de Médicos de Madrid y Salud Entre Culturas expone que crear servicios de interpretación para mejorar la comunicación con los inmigrantes reduciría gastos por un menor uso de las urgencias y la disminución de las negligencias médicas.

El servicio Salud Entre Culturas es un programa pionero nacido bajo el paraguas de la unidad de enfermedades tropicales del Hospital Ramón y Cajal de Madrid en 2006. 'La Tarde de COPE' ha visitado sus instalaciones para conocer de la mano del doctor Rogelio Lopéz-Vélez más detalles del tipo de asistencia que reciben los inmigrantes que allí acuden.

"Sabemos que las personas extranjeras que acuden al médico provienen de una realidad completamente diferente a la española y muchas veces no entienden la información que les transmite el médico no sólo por el idioma sino porque determinadas costumbres no existen o cuentan con un fuerte estigma o rechazo en el país del que proceden", ha explicado López Vélez, director de Salud Entre Culturas y jefe de la Unidad de Referencia Nacional para Enfermedades Tropicales del Hospital.

Por ejemplo, una práctica habitual en España como por ejemplo hacer un análisis de sangre puede tener un concepto "místico e incluso la creencia de que la sangre se puede usar para ser vendida en otros lugares", ha señalado uno de los intérpretes con el que hemos podido asistir a una atención médica.

En otro sentido, han resaltado que "la realidad cultural es tan diferente que hay pacientes que pueden llegar a omitir información o callar ante una pregunta médica por miedo, vergüenza o tradición y tenemos que trabajar para que eso no ocurra".

Muchos países con una "larga tradición migratoria" cuentan ya con un sistema consolidado de interpretación. Así por ejemplo, en el informe se mencionan los casos de EEUU, Australia, Canadá, Noruega, Suecia Holanda o Bélgica. En España hay algunas comunidades autónomas, como Navarra o Castilla-La Mancha, que han contado en algún momento con un sistema de mediación intercultural en el ámbito sanitario.

En el caso de Madrid se encarga de ello el SETI y Salud Entre Culturas de la Asociación para el Estudio de las Enfermedades Infecciosas, pero se trata de servicios infrautilizados y sin capacidad de llegar a toda la Comunidad de Madrid por problemas de visibilidad y falta de presupuesto.