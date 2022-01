De vivir siete años en su coche a que le cedan una casa: "Aún no me creo lo que está pasando"

Enhorabuena. Es la palabra que más ha escuchado Jose María en las últimas semanas. Es lo que le dicen todos los que le rodean tras enterarse de que ha conseguido un techo en el que vivir. Hasta que pisó su nueva casa, José María había vivido en su Volvo azul aparcado en el barrio gaditano de La Paz. No tenía otras opciones y así estuvo durante siete años.

José María tiene 77 años, es viudo y recibía una pensión tan baja que solo podía permitirse pagar el seguro de vida, del coche y la comida. Su día a día consistía en levantarse, limpiar el vehículo y sentarse al sol en algún rincón. Pasaba totalmente desapercibido. Ni siquiera los vecinos se habían dado cuenta. Por suerte, su situación cambió coincidiendo con el día de la lotería. Y es que ese mismo día, firmó el contrato de su nuevo piso.

La situación de José María sale a la luz en noviembre gracias a la “Asociación Somos Cádiz” que lo denuncia en el Ayuntamiento y a la generosidad del promotor Agustín Rubiales, quien no ha dudado en cederle una vivienda en cuanto se enteró de lo que estaba pasando. Él mismo, años atrás, había pasado también por una situación similar, fue desahuciado de la habitación en la que vivía con su hija y desde ese momento se propuso ayudar a los que más lo necesitasen.

Ahora, cuando José María se desvela, está tan agradecido que se pone a limpiar, no solo su nuevo hogar, si no también el patio de los vecinos. "Me emociono de escucharle tan agradecido", es lo que alcanza a decir Agustín en los micrófonos de 'La Tarde' al escucharle hablar y tras conocer que José María se lo debe todo a la Virgen del Pilar, termina prometiendo que le llevará a verla para darle gracias por su suerte, su nueva casa.