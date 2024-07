Hoy en día las redes sociales son una parte fundamental de nuestra vida, no solo porque nos ayudan a relacionarnos con más personas, sino porque han hecho que la imagen se haya convertido en una cuestión prioritaria a la hora de utilzarlas. Es por ello por lo que es bastante común ver a distintos creadores de contenido o influencers promocionar en sus perfiles determinados retoques estéticos que hacen que sus seguidores también quieran hacérselos y así tratar de ser como ellos. Estos, normalmente, son similares a los filtros de belleza de estas aplicaciones.

Tal y como acabas de escuchar, son muchas las jóvenes que recurren a estas operaciones a temprana edad y que, además, tienen pensado realizarse más tratamientos pasado un tiempo. Relleno en los labios e inyecciones de bótox son solo algunos de los retoques que más se ven en las redes sociales, principalmente en Instragram. Ahora bien, ¿por qué los jóvenes recurren tanto y tan pronto a la cirugía estética? Elena Daprá, psicóloga, ha explicado los principales motivos a Fernando de Haro en La Tarde de COPE.





Instagram, la pieza clave

Parece ser que Instagram es la red social en la que sus usuarios tienen una figura idealizada. En ella todo es bonito y bello y si no formas parte de ella, nada lo es. Esto se debe, tal y como explica Daprá, a que "la percepción de la belleza individual y colectiva ha cambiado". Todo esto tiene que ver también con el canon que, aunque parezca que nunca tiene fin, puede cambiar. Ahora bien, también hay que tener cuidado y ser plenamente conscientes de que "no estemos utilizando la estética como una solución rápida para problemas que son profundos de autoestima y tienen que ver con lo psicológico".





Como comentábamos al principio, cada vez son más los jóvenes los que recurren a estas técnicas. Es por ello por lo que los padres son una parte fundamental de este asunto, pues son los primeros en darse cuenta de que sus hijos presentan problemas de autoestima que no solo tienen que ver con el aspecto físico, sino con todos los ámbitos de la vida.

¿Qué pueden hacer los padres ante una situación como esta?

Lo primero que deben hacer, según Elena Daprá, es "tener una conversación profunda acerca de por qué quieren retocarse", además de ser mayores de edad. Muchas veces estos cambios son buenos porque implican una mejora, es decir, la persona se siente bien consigo misma y se acepta, pues "cada individuo es capaz de decidir lo que quiere o no".





Ahora bien, también puede darse la situación contraria, aquella en la que el afectado no se siente bien consigo mismo. En este caso, es necesaria atención psicológica "para ver qué está pasando y, en caso de que se solucione, no hay nada que decir". En resumen y tal y como matizaba Daprá, "un retoque puede estar bien siempre y cuando no sea porque se tiene otro problema de base".