Una joven de Segovia se cruza con un vecino de 90 años y lo que le propone le hace famoso

Inés es una joven fotógrafa de 20 años que mantiene una relación especial con Antonio, su vecino de 90 años. Ambos protagonizan una historia que ha compartido Javi Nieves en 'La Tarde' de COPE y que, te adelanto, no tiene desperdicio.

Ella es estudiante de publicidad en Segovia y lleva poco tiempo viviendo en el barrio. Un día cualquiera, se topó con Antonio. "Este es el relato de una amistad que nos ha encantado. Media Segovia conocía al anciano. Han felicitado a Inés por el trabajo y el cariño con el que habla a Antonio", cuenta.

Esta joven ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde' y asegura que está muy emocionada por lo ocurrido. Tanto Antonio como Inés vivían en el mismo bloque y no se conocían. "Era la primera vez que salía a conocer un poco más el barrio y ahí fue cuando me lo encontré", narra. Además, añade que todo lo que hace, lo hace desde el corazón y buscando que "los demás sientan emociones". El caso es que Inés le hizo a Antonio una instantánea y compartió todo lo vivido a través de redes sociales, convirtiéndose rápidamente en viral. Un testimonio de los que llegan al corazón.





Inés lleva cinco años creando contenidos a través de redes sociales. No obstante, hace un año centró su objetivo en las personas mayores. A raíz de la pérdida de sus abuelos, se percató de que "había muchos mayores que caminaban solos por la calle. A veces no te das cuenta de las cosas que tienes hasta que las pierdes". Les pide permiso para hacerles fotos. No siempre lleva la cámara porque intenta que las relaciones sean reales. "He mantenido conversaciones y amistades con personas ancianas por esto", cuenta en los micrófonos de 'La Tarde'.

Sobre Antonio, asegura que tiene una "chispa" increíble y que el conocerle le permite acercarse en los mayores de otro modo. "Él sabe que es famoso porque sus amigos dicen que le han visto. Yo creo que gracias a mí y a su familia, le han hecho llegar todos los comentarios, pero al final no es consciente de que hay quince millones de personas que han visto el vídeo".

El nieto de Antonio se puso en contacto con Inés. "La familia estaba súper contenta porque dicen que su abuelo está viviendo el momento de fama de su vida".

Por último, ha contado que en Segovia la conoce todo el mundo. Sus profesores también le dan la enhorabuena. Una iniciativa que, sin duda, ha puesto sobre el foco la necesidad de no olvidar a nuestros mayores.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Fernando de Haro, desde un centro de acogida en Lampedusa: "Algunos han visto cómo sus compañeros han muerto"

En 'La Tarde' te acercamos las mejores historias y te contamos la actualidad desde múltiples perspectivas. Un ejemplo de ello son los testimonios y la experiencia que vivió Fernando de Haro desde un centro de acogida en Lampedusa. Esto formaba parte de la cobertura especial de COPE llamada 'el drama de llegar a Europa'.

"Aquí reciben una primera acogida, se les permite cargar el móvil para que así puedan llamar a sus familias y decirles que han llegado bien. Las organizaciones humanitarias, especialmente Cruz Roja, les da una primera atención. Y cuentan sus historias, historias duras, difíciles. Salen de países africanos, tienen que recorrer el desierto y luego pagarle a las mafias. Algunos han visto cómo sus compañeros de viaje han muerto". Tienes la reflexión al completo de Fernando de Haro en el siguiente vídeo.



Vídeo





Contaba, además, que "ha llegado, por ejemplo, en los últimos días, un niño de tres años que no tenía a nadie que le acompañase y que no hablaba ninguna lengua que se pudiese precisar cuál era. En este centro de internamiento caben 600 personas y el gobierno italiano no quiere aumentar su dimensión porque temen que provoque un efecto llamada".