Una inmunóloga señala el único caso en el que habría que vacunar a los niños de la gripe este otoño

La inmunóloga Carmen Cámara aclaraba este lunes en La Tarde de COPE cuál sería el único caso en el que habría que vacunar a los niños de la gripe en estos meses de otoño e invierno. La secretaria de la Sociedad Española de Inmunología resolvía todas las dudas de Pilar Cisneros y los oyentes de COPE sobre vacunar de forma doble a la población de riesgo de coronavirus y la gripe y si es recomendable hacerlo al resto de la población independientemente de su edad.

Sobre la doble dosis a población inmuno deprimida, tanto de covid como contra el virus de la gripe, Cámara recuerda que es un escenario que ya se dio el año pasado. “Ya somos expertos en esto, el año pasado ya administramos las dos vacunas en población de riesgo y no hubo problema. Es altamente recomendable”, señala.









El único caso en el que los niños tendrían que vacunarse



En líneas generales, la experta en inmunología asegura que no recomendaría a los padres que vacunen a sus hijos, salvo una excepción: que sea con un formato de vacuna nueva. “Con las vacunas actuales creo que no deberían vacunarse, pero con la nueva vacuna que ha llegado al mercado que es de virus atenuada intranasal, altamente efectiva, sería interesante que se vacunaran para no padecer tantos catarros”, apunta Cámara en La Tarde. Y es que el motivo es, tal y como asegura, que ayudaría a frenar la transimisión entre los niños. “No tienen peligro si no son inmuno deprimidos, pero sí que cortaríamos la transmisión”.

Pero, ¿cómo es esta nueva dosis intranasal? Explica la inmunóloga que “es un spray” y, si tuviéramos un acceso universal a ella “sí que sería interesante”. El motivo es doble: frenar las faltas a clase e, insiste, bajar los datos de contagio entre los más pequeños. “Porque bajaríamos mucho las ausencias al colegio y de manera indirecta cortaríamos la transmisión”.









¿Y vacunar a los que no sean población de riesgo?



Tal y como subraya Cámara, “no hay ninguna contraindicación, no esperamos ningún efecto secundario más allá de los habituales, un dolor de brazo o algo de fiebre”. Eso sí, incide en que el riesgo es pequeño, por lo que los beneficios menguan y explica que tiene un grade de efectividad mucho más baja que la del Covid.

“Otra cosa es que, para introducir una vacuna en el calendario vacunal hay un análisis de riesgo/beneficio. Esta vacuna no es tan efectiva como para incluirla en los calendarios, si tenemos una fiebre sabemos qué nos pasa pero no tenemos complicación. Si la gente decide que no quiere sentirse así y puede pagársela, estupendo, no tengas miedo, te va a venir bien y va a evitar, no al 100%, el contagio”, añade la inmunóloga.

“El problema de las del virus de la gripe es que es peor que la del Covid porque varía mucho, no sabemos si el virus es el mismo del año pasado, por eso muchas veces la vacuna de la gripe ni se acerca a la efectividad del 95% de la vacuna del coronavirus”, concluye.