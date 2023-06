Una experta desvela el motivo por el que a los niños no les gusta leer: "Hay que trabajar mucho en ello"

Leer es muy importante, en especial para los niños y el pleno desarrollo de sus capacidades, aunque últimamente estamos viendo que hay un gran problema con la comprensión lectora. Según los datos del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo, el 14,3 por ciento de los niños que acaban primaria la terminan con un nivel bajo de comprensión lectora. Esto atrae al abandono de estudios y al fracaso escolar. Aun así, hay gente que busca revertir esta situación. Para ello hay centros con voluntarios como los del programa Lexcit que está en 230 centros y ayuda a 100.000 niños y niñas a mejorar la lectura y comprensión. Hablamos con los voluntarios en 'La Tarde'.

Mari Carmen tiene 80 años, es de las voluntarias más veteranas. Se ha emocionado al pensar en Dayron, un niño con el que ya han terminado las clases. Tiene 10 años y la voluntaria ha confirmado que es un niño muy inteligente, con respuestas rápidas y con reflejos, pero necesita lectura. Ha comentado el truco para que el joven no se aburra: "Es irse turnando e ir explicando lo que estás leyendo poco a poco". Ha detallado que el chico lee, pero no lo entiende. La voluntaria ha opinado que esto se debe a los móviles, que les apartan de la lectura.

Ha afirmado que hay que introducir a los niños en esta dinámica, dándoles temas que les gusten, que les fascinen para que así no pierdan la pasión. El joven le comentó a Mari Carmen: "Con el libro he viajado al fondo del mar". Mari Carmen ha asegurado que cuando se lo propuso su hija, no dudó en apuntarse ni un instante.

Carles Nieto es el jefe adjunto del Programa Lexcit y es responsable de los proyectos. Ha afirmado en este programa que emociona escuchar a Mari Carmen: "Lo mejor es la vinculación entre el voluntario y el chico, están una hora, pero esta hora se multiplica en el resultado". Ha confirmado que son niños con dificultades en comprensión lectora y ha comentado que la clave está en el interés, en la pasión y las ganas.









María es otra voluntaria y tiene 28 años, se enteró del programa cuando aún estudiaba educación y no ha sido hasta este año cuando ha entrado. Ha detallado que es una experiencia enriquecedora y que querría seguir el año que viene y todos los que vienen. Ella ha trabajado con una chica que se llama Nayara y que tiene 10 años. Ha afirmado que el vínculo fue fácil, aun así ha asegurado que "al principio era inquieta y despistada", pero que se fue tranquilizando a medida que transcurrían las clases.

¿Por qué no les gusta leer a los niños?

Carlas ha explicado que no hay una edad certera para engancharse a leer. "Cuanto antes mejor", ha explicado que hay que fomentar la lectura fácil como los comics o los libros con dibujos.

María ha asegurado saber el motivo por el que los niños no tienen pasión por la lectura: "No están acostumbrados a pararse, buscan la inmediatez, no se paran a pensar con lo que están haciendo, hay que trabajar mucho en ello". En Suecia ya han decidido abandonar las tablets y volver a los libros de textopor esta misma razón. Y es que los niños están acostumbrados a la inmediatez.