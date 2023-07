Todos los detalles del Selpercatinib, el medicamento contra el cáncer de pulmón más prometedor del mercado

Nuevo paso en el mundo de la medicina y la investigación que, de nuevo, nos hace recobrar la esperanza. Esta semana, el Sistema Nacional de Salud ha presentado un fármaco que inhibe el gen RET, causando del cáncer de pulmón y de tiroides. Con el nombre Selpercatinib, este fármaco parece ser muy prometedor para combatir esta enfermedad. Si bien es cierto que ha llegado hace relativamente poco tiempo a España, promete ser muy eficaz y presenta leves efectos secundarios pero con un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes.

Según las estimaciones, se prevé que solo a lo largo de este año se lleguen a diagnosticar más de 31.000 nuevos casos de cáncer de pulmón y unos 6.000 de tiroides. La llegada de este fármaco al mercado puede suponer un antes y un después en el tratamiento de la enfermedad. Sobre este asunto han hablado esta semana en 'La Tarde' con el colaborador del programa y divulgador científico, Jorge Alcalde.

Así las cosas, Alcalde aseguró que se trata de un fármaco "eficaz" para prolongar la esperanza de vida y que, además, "tiene una respuesta interesante en un tipo concreto de cáncer de pulmón". De hecho, hizo referencia a todos aquellos muy agresivos y que más mortalidad producen. "Se llama cáncer de pulmón de células no pequeñas. Es un término técnico y en pacientes que han sido sometidos a este medicamento se ha duplicado la supervivencia a personas que sin medicamento se han pasado la mitad de tiempo sin aumentar el cáncer que sin el medicamento", aseguró el divulgador científico.

A continuación, aseveró que este fármaco, el Selpercatinib, había sido capaz de aumentar "hasta dos años más de supervivencia con respecto a las personas que no tomaban este medicamento". A continuación, explicó su funcionamiento. Básicamente, lo que hace es atacar directamente una proteína que genera el gen RET. Esta proteína, dijo, "descontrola el crecimiento de la célula y es la proteína que utiliza el cáncer para alimentarse".

Cuando esta proteína funciona correctamente, el cáncer recurre a ella para crecer más. Cuando no lo hace, sin embargo, el cáncer detiene su crecimiento ante la falta de alimento que le impide crecer más. Y así es como funciona este medicamento. "Está dirigido a esta proteína y hace que se inhiba". Así las cosas, y ya que el cáncer carece de esa fuente de alimentación, no puede crecer. "Es muy esperanzador porque contra este tipo de cáncer no existían este tipo de terapias dirigidas como estas", concluyó Alcalde.