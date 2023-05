El sonido de Semana Santa que Dani ha llevado hasta las calles de Nueva York: “Quieren conocerlo más"

Siempre que uno escucha el sonido de una corneta inmediatamente lo asocia a las procesiones de Semana Santa o a alguna celebración militar, pero en realidad es un instrumento de metal bastante más complejo de lo que se puede creer. Además, si se pone en manos de un genio como Dani de Baza, único músico cornetista del mundo, una simple corneta puede crear obras musicales impresionantes. Tal es el caso de 'Liberty', tema que el artista ha grabado recientemente por las calles de Nueva York y ya suma cerca de 130.000 reproducciones en YouTube.

Lo suyo con la corneta fue amor a primera vista. Desde los 8 años lleva tocando en diferentes bandas de su pueblo, Baza, de donde sacó su nombre artístico. “Siempre he estado ligado con las bandas de Semana Santa y la corneta porque mi familia siempre ha sido cofrade y yo siempre estaba en la cofradía”, recuerda Dani de Baza. Al principio, cuenta que no le dejaban tocar porque era muy pequeño, pero le llegaba a coger la corneta a los músicos cuando se despistaban. “Tengo unos recuerdos buenísimos”, afirma el cornetista.





Se considera un enamorado de este instrumento, del que dice que “transmite muchísimo”, sobre todo cuando se escucha en directo. “La piel se te pone de gallina en el segundo uno”, asegura. Razón por la que su mayor ilusión es poner en valor el sonido de la corneta en todo el mundo y “demostrar que vale para cualquier música que quieras hacer”. Algo que ya está consiguiendo gracias a sus miles de seguidores en redes sociales.

Un instrumento con más dificultad de la que parece

No obstante, la corneta es un instrumento con ciertas limitaciones para alcanzar la popularidad de otros más conocidos, como la trompeta. “Tiene una serie de notas que no las da directamente, entonces para poder hacer una melodía reconocible te tienes que ir a una escala sobreaguda”, explica Dani de Baza. Esto significa que el músico requiere tener una técnica y una habilidad bastante avanzada. “Eso hace que sea un instrumento muy difícil”, indica el artista, “pero esa dificultad tiene un valor añadido que el público lo valora, la gente se pone con los pelos de punta”.

Para llegar a ese punto de maestría, se necesita hacer en primer lugar un buen calentamiento y “prepararte previamente para relajarte y poder tocar bien”, comenta Dani. “Si yo me pego hablando 20 minutos y me pongo a tocar, puedo tocar, pero no es lo mismo”, cuenta como curiosidad. Él mismo reconoce que necesita entre 40 minutos y una hora de preparación antes de cualquiera de sus conciertos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





“En los conciertos siempre metemos algo cofrade”, apunta el artista, pero reconoce que el repertorio para corneta es casi nulo fuera del mundo de la Semana Santa, por lo que están construyéndolo desde cero. De todas formas, Dani de Baza cuenta ya con dos discos, y un tercero en camino. “Vamos a grabarlo el año que viene”, y adelanta ya que tendrá 12 nuevos temas.

El sonido de la corneta que asombra en Nueva york

Ese esfuerzo y esa dedicación desde bien pequeño a la corneta le han servido para cruzar el charco y llegar hasta las calles de Manhattan. De la mano de su amigo y compositor Agustín Castro, con el que siempre crea sus nuevos proyectos, decidieron plantarse en Nueva York para dar rienda suelta a su última obra, 'Liberty'. Un tema que además sirvió para hacer las delicias de los viandantes de la Gran Manzana, donde no están tan acostumbrados al sonido de la corneta. Se trata de una composición con orquesta completa y con solista de corneta, algo bastante inusual para este instrumento. “Esto había que ponerlo en Nueva York por todo lo alto”, bromea el músico.

“La corneta poco a poco está llegando casi a todos los rincones del mundo”. Ese es el objetivo de Dani de Baza, que ya puede sentirse orgulloso de haber sido invitado a la Conferencia Internacional de Trompetistas a finales de este mes de mayo en Estados Unidos. “Yo ni me lo creo”, admite el cornetista. Y no es para menos, ya que le han dado la oportunidad de dar un concierto y una clase magistral. “Quieren conocerlo más y yo estoy como loco”.

Más cerca de nuestras fronteras, Dani de Baza prepara ya una gira de la que avanza que ya tiene cuatro o cinco sitios confirmados. Mientras tanto, podemos disfrutar de su musica en YouTube y en sus perfiles en Instagram o TikTok, donde amontona miles de seguidores.