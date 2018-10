Un año ha pasado del referéndum ilegal del 1 de octubre. Una fecha que simbolizó una ruptura social pero también la visibilización de otra ruptura: la policial. Entre mossos y policías y guardias civiles, pero también la de muchos mossos que se han visto inmersos en una batalla política.



El último enfrentamiento, o el último descontento de los agentes de la policía catalana y el gobierno de la Generalitat ha sido a raíz de lo ocurrido este sábado. Te sitúo por si no te has enterado: Marcha convocada por el sindicato de la policía nacional y guardia civil Jusapol en la plaza de San Jaume de Barcelona para apoyar a los compañeros que trabajaron hace un año impidiendo el referéndum ilegal. ¿Qué pasó? Que desde el día anterior, y para evitar que esa marcha pasara por la plaza de Sant Jaume, varios manifestantes citados por ANC, las CDR y la CUP la ocuparon.



Los enfrentamientos se produjeron y los mossos tuvieron que actuar frente a los ataques de los que eran objeto. Seguro que has visto las imágenes de los mossos llenos de pintura de colores, que les lanzaron los independentistas en sus ataques. Saldo final, 6 detenidos y 24 heridos, uno de ellos, un agente de la policía autonómica catalana.



La CUP ha exigido el cese del consejero de Interior, y aunque Torra ha dicho que no lo hará, sí que ha dicho que se revisará la actuación de los mossos... David Miquel, portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña, ha reconocido en 'La Tarde' que “lamentablemente, todos los policías hemos estado en medio de todo esto. Nos parece increíble la falta de condena que ha habido por ambos lados. Todo el mundo ha visto las imágenes de cómo nos agredieron”.



“Corremos el riesgo de que los grupos que provocan estos altercados acaben controlando el independentismo, y esto generaría una grave ola de violencia”, ha remarcado el portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña.



“Muchos de los que ayer se estaban manifestando y lanzando objetos a mis compañeros, estaban dando aplausos justo hace un año al cuerpo de Mossos”, ha destacado David Miquel.