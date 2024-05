Sale a navegar con un velero en Galicia, se mete mar adentro y lo que termina atacándole le deja mudo

Imagínate, un día de verano, buen tiempo y claridad en alta mar. Si tienes la suerte de vivir cerca de él, seguro que una de las cosas que más te apetece es acercarte a la playa. En el mejor de los casos, alquilar un barco o ir con quien tenga uno, y disfrutar de un día o una mañana en alta mar.

Es un plan de lo más apetecible y que, en principio, si vas en un día con buen mar, no entraña ningún peligro. Pero, desgraciadamente, esto no es siempre es así. Y si no, que se lo digan a Fran, que salió a navegar en su velero por las Rías Bajas gallegas y se encontró algo que no esperaba.

Grandes olas provocadas por el viento en el litoral cantábrico





Algo que, por cierto, pasa siempre en el norte de España o en el Estrecho de Gibraltar.

Lo que le ocurrió a Fran en plena costa a bordo de un velero

Fran ha entrado en La Tarde para contarnos su experiencia, que, sin duda, no era de lo más agradable. Él es un aficionado a la navegación a vela, y un día decidió salir a navegar con unos amigos.

"Teníamos un día estupendo para navegar, hacía buen viento y buen tiempo. Estábamos llegando ya a la costa y a cinco millas mar adentro, vimos una aleta. Bueno, dos en realidad, como a 500 metros" explicaba.

Por supuesto, contaba que se asustaron nada más verlo, porque no sabían qué era exactamente, y, si nos imaginamos lo peor, siempre vamos a pensar en películas como Tiburón.

Dice que a 500 metros empezaron a ver a aquel animal, "al principio no nos dimos cuenta de que era, pero cuando se sumergió, nos dimos cuenta de que eran orcas" contaba.

Lo que no esperaba es que se acercaran a bastante velocidad y empezaran a atacar a su barco. "Nos quedamos pendientes de que salieran a respirar para confirmar que eran orcas, y cuando vimos ya estaban en la proa" decía.

Empezaron a atacarles, y nos rompieron uno de los timones. Lo hicieron con tanta fuerza que, con el ruido, se fueron asustadas. Ellos, siguiendo las recomendaciones de los expertos, no hicieron nada.

"Vi cómo giraban 90 grados, no perdimos el control del barco y llamamos a salvamento para que avisaran a otros barcos a la zona, nos montó un pequeño lío, impresiona mucho porque son animales muy grandes, preciosos, pero muy grandes. Sí he vuelto a navegar, no entran en la ría" explicaba.

¿Es frecuente que haya orcas en nuestros mares?

Alfredo López es biólogo marino y portavoz del Grupo de Trabajo Orca Atlántica, y explicaba en La Tardepor qué ellos no hablan de ataques de orcas, sino de interacciones.

"No hablamos de ataques, sí de interacción, porque es una respuesta de las orcas a la presencia de los barcos, y puede ser muy variada. Si solo contemplamos el ataque donde rompe algo, solo nos quedamos con esa parte, pero hay más y deben ser calificadas de este modo. No identificamos agresividad por parte de ellos" explicaba.

Dice que, cuando se acercan a las embarcaciones, es normal que se abran vías de agua. "Los veleros son como fórmula 1 en el mar, pero tiene consecuencias, entre otras, que no son barcos seguros" decía.





"Pertenecen a la población ibérica y desde el 2020 sus interacciones, que ya conocíamos, han aumentado. Pero no interactuaban, y en 2020 algunos casos dieron un salto e incorporó el contacto físico" expresaba.

Solo un dato, desde el 2020 se han hundido en aguas del Estrecho siete barcos a causa de las orcas, que, por cierto, se denominan Gladys, como conocíamos el verano pasado.