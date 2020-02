El recorrido por la sangre de un donante

¿Sabías que una donación de sangre salva tres vidas? En este día en el que el amor está en todas partes, te vamos a hablar de un acto de amor insuperable. El de miles de donantes que generosamente se acercan de manera regular a un centro de transfusión y también de los profesionales y el sistema que hace posible que la sangre llegue a quien la necesita. Pilar Cisneros te invita a que recorras con ella la ruta de la sangre. Desde que sale del donante hasta que llega al hospital.

La ruta de la sangre o la ruta de la vida lo vamos a comenzar desde el Centro de Transfusión de Madrid, y de la mano de Pilar de la Peña es responsable del departamento de promoción. La primera parada es precisamente con aquellas personas que vienen a donar sangre, los donantes como Carlos que es donante desde hace muchos años de sangre y de aferesis. La aferesis, es un sistema por el que separan la sangre en los distintos componentes y los médicos se quedan con aquella parte que necesitan para un paciente en concreto o para acumular. Nos cuenta que decidió ser donante porque "ayudar a alguien siempre merece la pena y cuando es de una manera tan sencilla".

¿Te has planteado ser donante? Pilar de la Peña nos explica los requisitos: "hay que ser mayor de edad y menor de 65 años si no has donado nunca", "hay que pesar más de 50 kilos, porque siempre se dona la misma cantidad de sangre. Todos tenemos igual de sangre en proporción a nuestro tamaño, nuestro peso y nuestra altura. Si sacamos ese casi medio litro a alguien que pesara menos de 50 kilos estaríamos extrayendo mucha cantidad de sangre en proporción a la que tiene".

Pilar Cisneros: "me acuerdo del mensaje del principio, del mensaje que nos dejaba Carlos. Todo un mensaje de vida". Lo recordamos: "ayudar a alguien siempre merece la pena y cuando es algo de una manera tan sencilla, que no te implica nada más que un poco de tu tiempo".