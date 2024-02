La razón por la que podrían denunciarte si tienes una relación con alguien de tu trabajo: "Cuidado"

El trabajo es el cuarto lugar donde los españoles encuentran el amor, por detrás de las aplicaciones de citas, los espacios públicos como bares o discotecas y también, las presentaciones mediante amigos en común.

Pero otro estudio, señala que dos de cada tres personas que tienen una relación con alguien del trabajo, lo mantienen en secreto. Por ello, este miércoles de San Valentín, día de los enamorados, en 'La Tarde', Pilar Cisneros y el colaborador Fernando Trías de Bes, analizan este tema.

Asimismo, Trías de Bes piensa que “el entorno laboral no es necesariamente el de la vida”, con esto quiere decir que hay relaciones que “fuera del entorno laboral puede que no se sostengan”.





¿Cómo hacer para que una relación amorosa en el trabajo funcione?

El problema llega, según el colaborador, cuando “esto se mezcla” y por ejemplo, se incumple el “secreto profesional” o que por tener mucha confianza “traspasas una frontera que no debes.” Además, Trías de Bes advierte que las personas que tienen una relación amorosa dentro del trabajo “tienen que llevar mucho cuidado”, ya que asegura que otros compañeros pueden salir “perjudicados”.

Pilar ha dejado claro que “las empresas no pueden sancionar de ninguna manera a sus empleados por tener una relación”, mientras no perjudique su actividad laboral, pero no pueden “vulnerar la intimidad de los trabajadores”. Sin embargo, indica que puede sancionarse si esta relación amorosa produce “conflictos de intereses, trato de favor o fuga de información”.

No obstante, el economista da la clave para que la relación se sostenga, que es separar la relación profesional de la personal. Y también está el qué dirán, que Cisneros afirma que seguramente es una de las razones por las que se mantiene en secreto, “prefieren ocultarlo porque saben que eso puede traerles complicaciones”.





“Sería denunciable porque es un caso clarísimo de discriminación”

Trías de Bes, añade que en España “uno de los grandes deportes nacionales es el cotilleo” que puede hacer que estas relaciones reciban “descalificaciones”.

Por otro lado, la codirectora del programa ha querido abordar lo que sucede cuando la relación amorosa va antes que la laboral y si se podría prohibir. Y obviamente, Trías de Bes ha precisado que “sería denunciable porque es un caso clarísimo de discriminación.” Y por ello, no se puede utilizar como motivo “para no contratar”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sin embargo, el colaborador aconseja que hay que contar que existe esta relación, "yo lo diría", pues explica que aunque no hay por qué proporcionar esta información, la empresa puede tener "un sentimiento, una sensación de decir, me has ocultado algo que yo hubiera preferido saber".