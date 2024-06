¿Quién está detrás del golpe de estado en Bolivia?

Este miércoles se ha vivido en La Paz, Bolivia, uno de los momentos más tensos de los últimos tiempos. Un grupo de militares armados, dirigidos por el comandante general del Ejército boliviano Juan José Zuñiga, han derribado la puerta de la sede del Gobierno con un tanque con la intención de dar un golpe de estado.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ordenó a Zúñiga que replegase las tropas, para ser detenido inmediatamente después. Durante la detención, el comandante ha asegurado que fue el mismo Arce el que organizó el intento de golpe de estado para “levantar su popularidad”.

Eduardo Puig de la Bellacasa, secretario general del Instituto CEU de Estudios Americanos, nos ha dado las claves en La Tarde del trasfondo de esta crisis: “Hasta ahora no está muy claro que ha pasado, pero es verdad que hay un trasfondo de una lucha dentro del Movimiento al Socialismo con dos facciones, una representada por el expresidente Evo Morales y otra representada por el presidente actual Luis Arce, donde lo que se está viendo es un enfrentamiento por ver quién consigue el poder”.

Puig de la Bellacasa advierte de que, más allá de si se trata de un artificio o no, Bolivia lleva décadas sumida en una inestabilidad social e institucional: “Bolivia está viviendo desde hace años una crisis política, económica y social. Las instituciones bolivianas se han ido erosionando durante la presidencia de Morales y ahora con la presidencia de Arce, y Bolivia está en un momento muy delicado. No hay que olvidar que la ex presidenta, Jeanine Áñez, está presa y es una presa política, hay más de 300 presos políticos. Bolivia no se puede equiparar a un sistema democrático normal”.



Lo que también resalta el secretario general del Instituto CEU de Estudios Americanos es que esta lucha de poder se ha generado dentro de un mismo partido político, el Movimiento Al Socialismo: “El partido de Evo Morales y Luis Arce es un partido comunista, absolutamente de izquierdas. Se han ido erosionando las instituciones en las últimas décadas y actualmente no se puede hablar propiamente de una separación de poderes”.

La inestabilidad económica en Bolivia choca con la riqueza de sus recursos naturales, que no logra salvar una nefasta gestión política: “Se debe principalmente a la mala gestión de la riqueza por parte de los gobiernos, y también se ha apostado mucho por las plantaciones de coca, actualmente es el tercer país exportador después de Colombia y Perú. Un 65% de esa coca que sale del país es ilegal, no es hoja de coca cultivada legalmente. La economía y el intervencionismo del gobierno han hecho que, a pesar de los recursos naturales, la economía haya ido de mal en peor”.