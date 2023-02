¿Qué supone para Europa la retirada de Rusia del tratado de no proliferación nuclear START III?

21 de abril de 2021, ese es el día en el que Vladimir Putin compareció por última vez ante las dos Cámaras del Parlamento de Rusia. Casi dos años después lo ha vuelto a hacer hoy, y su discurso no ha dejado a nadie indiferente

En 'La Tarde', Fernando de Haro ha charlado con Ivan Pustovalov, periodista y opositor ruso en España, y con Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Ambos invitados han analizado y aportado su opinión sobre el último discurso de Putin.

Rusia se desvincula del tratado START III

La intervención del presidente ruso ha durado más de hora y 45 minutos, y ha aprovechado para lanzar varios mensajes a occidente y al pueblo ruso. Se ha dirigido a la nación, horas antes de que se cumpla un año de la invasión de Ucrania. Ha hablado de armas nucleares, y ha anunciado que Rusia se retira del tratado de no proliferación nuclear START III.

De esta forma ha anunciado su decisión: “No pueden ser gente tonta, quieren derrotarnos estrategicamente mientras se arrastran hacia nuestros objetivos nucleares estratégicos. Al respecto, debo decir que Rusia suspende su participación en el tratado START III”.

Y con cierto cinismo ha asegurado que ellos buscan la paz: “Hicimos todo lo posible para resolverlo, mantuvimos pacientemente las negociaciones para llegar a una solución pacífica de este grave conflicto. Pero a nuestras espaldas preparaban otro escenario. Ellos son los que han empezado la guerra, y seguiremos usando la fuerza para parar esta guerra”.

“La gente piensa que no hay otra alternativa a Putin en el poder”

Ivan Pustovalov, ha expresado su opinión como ruso residente en España a través de los micrófonos de 'La Tarde': “No escuchamos a Putin desde hace unos años, solo los especialistas expertos en política rusa le están escuchando porque normalmente no dice nada nuevo. Su mensaje es para occidente, está hablando para vosotros y un poco para nosotros mismos. Sus discursos no cambian casi nada, siempre habla de enemigos y de problemas que vienen de fuera de Rusia. Y por eso estoy muy cansado de escuchar a Putin”.

El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, Alberto Priego, también ha analizado el discurso de Putin en 'La Tarde': “Yo creo que es un discurso de consumo interno más que para occidente. Lo que viene a decir es que deja de colaborar en el programa de desarme”.

El tratado START III es un acuerdo que se firmó en 2010, que no firmó Putin, sino el presidente de Rusia de aquel entonces, Dimitri Medvédev. En principio, lo que implicaba este acuerdo era una reducción de las cabezas nucleares a 1.500 cabezas. El experto considera que el anuncio de Putin no es una sorpresa: “No tiene mucho sentido lo que ha dicho, lo que está diciendo es que rompe la cooperación en materia nuclear. Esa cooperación no existe desde el momento en el que lleva más de un año amenazando al mundo entero con usar armas nucleares”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras este discurso, todo el mundo se ha preguntado qué efectos puede llegar a tener esta decisión en la guerra de Ucrania. El profesor Priego ha dejado una reflexión al respecto: “Esto no es una guerra que se pueda finalizar con un acuerdo que pueda agradar a las dos partes. Está claro que la guerra tiene que acabar con una derrota total de Rusia, porque sino vamos a tener una situación similar en 2, 5 o 10 años. Probablemente, al igual que ocurrió en la II Guerra Mundial, la única opción de paz en Europa es un cambio de régimen en Rusia”.

A pesar de residir en España, Ivan Pustovalov mantiene contacto con ciudadanos rusos, y ha trasladado su preocupación por el apoyo del pueblo a la guerra: “Al principio creíamos que no había mucho apoyo popular a la guerra pero ahora vemos que sí que lo hay. Existe apoyo a la guerra, la propaganda contra Ucrania funciona”.

La decisión de Putin aparentemente no afecta en nada a la guerra de Ucrania, pero habrá que estar aún más pendientes del gigante ruso y de sus posibles movimientos nucleares.