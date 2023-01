¿Qué son los 'pizzini'? El truco con el que Messina ha podido controlar la Cosa Nostra desde la clandestinidad

Matteo Messina, considerado como el jefe de los jefes de la Cosa Nostra, la mafia siciliana, ha caído este lunes. Era el hombre más buscado de Italia desde hacía 30 años, el último “padrino”, el último de los “corleoneses”.

Entre vítores y aplausos a los agentes de Carabinieri que han participado en la operación, el capo ha sido detenido en una clínica de Palermo, la capital de Sicilia. Allí estaba esperando como un paciente más para hacerse un test de covid, en un centro en el que lleva más de un año recibiendo tratamiento oncológico, ya que padece cáncer de colon.

Matteo Messina, de 60 años, se encuentra ahora mismo en una prisión aunque no ha trascendido cuál es por motivos de seguridad. Está condenado a varias cadenas perpetuas por los atentados de Roma, Milán y Florencia de 1993, donde murieron 10 personas. También se considera que fue partícipe de los atentados en los que murieron dos jueces antimafia, Paolo Borsellino y Giovani Falcone, la esposa de uno de ellos y 8 escoltas en el año 1992.

Pero, ¿cómo ha podido estar escondido estos 30 años? Obviamente, el jefe de la mafia se había cambiado el nombre, ahora se hacía llamar Andrea Bonafede. Sin embargo, en la detención parece que no opuso resistencia y se identificó con su verdaderao nombre: “Soy Matteo Messina”, dijo a los agentes.

Una operación trabajada desde hace años

“Del trío criminal que formaban en la Cosa Nostra Totó Riina, Bernardo Provenzano y el propio Messina, él era considerado el más inteligente. Sabía que no tenía ningún tipo de posibilidad, que ya había sido localizado, por lo que no tenía sentido oponer ninguna resistencia”, comenta Pablo Muñoz, experto en sucesos colaborador en ‘La Tarde’. Además, la noche anterior la clínica ya había sido tomada por los Carabinieri para evitar que cualquier paciente pudiera sufrir algún tipo de daño durante la operación. “Ha sido una investigación tremenda”, montada desde hace muchos años, “y no había ni un solo margen para que pudiera escapar, y él lo sabía”, apunta Muñoz.

No había imágenes suyas desde hacía 30 años, pero sí había constancia de que seguía siendo el “último padrino” de la Cosa Nostra, a pesar de sus problemas de salud. Gracias, en parte, a lo que han contado sus colaboradores que han ido siendo detenidos. “La cúpula de la mafia para dar órdenes utiliza los “pizzini”, que son unos pequeños papeles en los que dejan por escrito sus instrucciones”, relata el experto. Por supuesto, Messina continuó dando órdenes desde la clandestinidad mediante estos “pizzini”, por lo que ha podido deducir la policía después de interceptar algunos en los últimos años.

Aunque pueda parecer curioso y un poco arcaico este método, “les ha dado grandísimos resultados a los grandes capos”, han podido estar huidos sin que las fuerzas de seguridad hayan sido capaces de dar con ellos. Es un método que no deja más rastro que un papelito, como indica Pablo Muñoz. “Como medida de seguridad es extraordinaria”.

La extensa red de la mafia para pasar desapercibidos

A pesar de ser el hombre más buscado de Italia, Matteo Messina viajó, por ejemplo, en 1994 a Barcelona para operarse de la vista. “Llama la atención cómo es posible que pueda moverse con esa facilidad”, destaca el experto en sucesos. “Pero precisamente la mafia es mafia porque tiene un control absoluto del territorio. Tienen todos los contactos y han penetrado en todas las esferas necesarias para pasar inadvertido”. Estos contactos, tal y como explica Muñoz, avisan a los capos cuando pueden salir, o cuando no. Y esto provoca que para las fuerzas de seguridad sea complicado encontrar a alguien que quiera colaborar para dar con el paradero de estos jefes. “Fíjate hasta qué punto se sienten impunes que este individuo estaba en una clínica absolutamente tranquilo”, argumenta el experto.

En cuanto a los negocios que actualmente maneja la Cosa Nostra, Messina tenía mucha inversión en el sector inmobiliario, en energía eólica y estaba involucrado también en el ámbito de las apuestas online. Para hacernos una idea de las cantidades que manejaba, “a sus colaboradores que han ido siendo detenidos se les han intervenido unos 4.000 millones de euros”, asegura Pablo Muñoz.

El experto señala que la mafia más importante ahora es la 'Ndrangheta, ya que es la que tiene el control sobre el tráfico de drogas: “son los que tienen los contactos con los carteles colombianos”. De hecho, esta mafia posee varias sucursales en España.

