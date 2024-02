La noticia de la tarde no es otra que la muerte en prisión del opositor ruso Alexei Navalni. Llevaba en la cárcel desde su regreso a Rusia en 2021, cumpliendo una pena de 19 años por extremismo.

Las autoridades penitenciarias han afirmado que "Navalni se empezó a encontrar mal durante un paseo y, casi de forma inmediata, se desmayó". Además, aseguran que se llevaron a cabo "todas las medidas necesarias para intentar reanimarlo". El influyente opositor al régimen de Putin, tenía solo 47 años.

El pasado diciembre, sus colaboradores perdieron el contacto con él durante casi tres semanas en las que no se sabía dónde estaba. Hasta que se le localizó en una prisión de máxima seguridad cerca del Círculo Polar Ártico.

Ilustración del artista Harry Greb del opositor ruso Alexei Navalny en Roma. EUROPA PRESS



“La responsabilidad es claramente del régimen”

Este viernes, en 'La Tarde', la copresentadora Pilar Cisneros analiza la situación política de Rusia junto al colaborador Daniel Gascón, y también ha contado con la participación de Guillermo Pulido, politólogo y editor de la revista Ejércitos.

Cisneros ha señalado que la “Unión Europea considera al régimen de Putin responsable directo de la muerte de Navalni”. No obstante, Gascón indica que a Putin estas acusaciones no le importan, ya que lleva mucho tiempo atacando Ucrania “y no parece que le haya afectado mucho las críticas que le han hecho por esto”.

El opositor ruso Alexei Navalni. EUROPA PRESS



Gascón destaca que la propaganda del régimen “intenta ocultar” lo que ha sucedido, y seguramente va a “costar saber lo que ha pasado exactamente”, pero es alguien que estaba preso allí y “la responsabilidad es claramente del régimen”.

¿Qué son las armas antisatélites rusas que EE.UU. ve como una amenaza?

Por otro lado, la copresentadora del programa ha dado a conocer la preocupación que existe por la noticia confirmada de que “Rusia estaría en disposición de desplegar un arma nuclear en el espacio, capaz de inutilizar, de un solo golpe, todos los satélites de vigilancia de Estados Unidos”.

El presidente de Rusia Vladímir Putin. EUROPA PRESS



Pulido ha explicado que este tipo de armamento viola el tratado del año 67 que “prohíbe armas nucleares en el espacio”, pero añade que “hasta que no lo pongan en órbita, pues no lo estaría violando”. De esta forma, el país ruso, dentro de un sentido estricto, no está violando el tratado, “cuando en el espíritu sí lo estaría”.

Además, el politólogo admite estar “bastante” preocupado porque “en el caso de que haya una guerra entre Rusia y Estados Unidos” con este tipo de armamento, puede que se mezcle lo nuclear y lo convencional y por ello, “hay una gran preocupación, a nivel académico” aunque antes de que ocurra, también aclara que “su temor es poco”.