¿En qué consisten los avales ICO para acceso a la vivienda? Estos son los requisitos para acceder

El acceso a la vivienda sigue siendo una preocupación para el Gobierno. Por eso ha aprobado en Consejo de Ministros los nuevos avales ICO (Instituto de Crédito Oficial) para la compra de la primera vivienda. El objetivo es facilitar el acceso de los jóvenes a un mercado que tienen cada vez más complicado. Con estos avales, el ejecutivo pretende que accedan a una hipoteca unas 50.000 personas que, siendo solventes, no han podido ahorrar lo necesario para poder comprar casa. A través del ICO, el Estado cubriría un 20% de la entrada para una vivienda para jóvenes y familias con menores a su cargo.

Los precios suben un 3,4% en el último año según el dato del IPC de enero y la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, sigue en el 3,6%. Ya hemos comprobado en la factura de la luz el impacto de la eliminación de la rebaja del IVA de la electricidad. La luz ha subido un 9,4%.

¿Quién puede solicitar estas hipotecas? ¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a estos avales del ICO? ¿Qué ventajas ofrece para las familias que estén buscando su primera vivienda? ¿Cómo va a influir en el mercado del alquiler? Todas estas dudas vamos a intentar resolverlas con las ayudas de nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, que es economista y escritor.

La medida va dirigida a menores de 35 años con ingresos inferiores a 37.500 euros anualesy familias con menores a cargo para la cobertura parcial de los préstamos hipotecarios. El Gobierno exigirá que la vivienda comprada se destine a residencia permanente y se regulará el control de los requisitos. Que los ingresos brutos anuales no superen los 37.500 euros anuales.

Los límites que tiene la propuesta

El límite de acceso a familias monoparentales será de 64.000 euros. El límite de acceso subirá hasta los 75.600 euros si la hipoteca es firmada por dos personas. “Mucha gente piensa que el ICO te pone la entrada del piso. No. El ICO avala” nos cuenta nuestro profesor, de tal manera que si te quieres comprar un piso de 100.000 euros, y no puedes poner la entrada de 20.000 euros que te pide el banco, pues si reunes las condiciones el ICO te puede avalar, pero eso no significa que esos 20.000 euros los pague el ICO. El banco te va a hacer una hipoteca de los 100.000 euros, “lo que pasa es que te la concede”, y en caso de que tú no pagues, será pagado por el ICO" explicaba.

"Si cumples los requisitos para recibir el aval ICO, la entidad bancaria con la que quieras firmar la hipoteca se pondrá a negociar con el ICO, y entonces “será el banco el que te dará luego el 100% porque ha habido un tercero que en este caso es el Instituto de Crédito Oficial que ha avalado a ese particular... para que pueda endeudarse por el 100% de la misma”.

El préstamo a avalar con la línea podrá ser de hasta el 100% del menor valor entre el de tasación y el precio de compra de la vivienda y el coste del aval otorgado por Mitma será asumido por la entidad de crédito, aunque esto no se ha acabado de concretar y podría establecerse un límite máximo, que a su vez podría fijarse en función del ámbito territorial.