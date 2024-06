¿Puede ser que volar sea más peligroso en el futuro debido a los fenómenos meteorológicos?

¿Cómo de fuerte tiene que ser una tormenta para arrancar el morro de un avión? Es la pregunta que nos hacemos todos los que hemos visto las imágenes de cómo quedó el avión que volaba de Palma de Mallorca a Viena y que se vio envuelto en una brutal tormenta eléctrica con granizo.

Daniel Gascón, escritor, columnista ha acompañado a Pilar Cisneros en La Tarde para hablar del tema: : "Si si si, desde luego impresiona mucho, yo no soy muy miedoso en los aviones porque como no tengo responsabilidad pues me fío del piloto, él sabrá. He hecho mucho viajes largos, hubo una época que tenía que ir a Nueva Zelanda y todo y alguna vez ha habido turbulencias pero no tan fuertes como las de este vuelo, menos mal", así lo ha contado Daniel Gascón en 'La Tarde' de COPE.

El radar meteorológico no detectó que se estaban adentrando en la tormenta, y tras unos minutos, el avión consiguió salir pero, eso sí, con el morro completamente arrancado, y con los parabrisas estallados.

Afortunadamente no hubo heridos ni ningún daño más allá del material. Muchos pasajeros no fueron conscientes de la magnitud de lo que había ocurrido hasta que al desembarcar vieron el avión en semejantes condiciones.

¿Cómo tenían que ser esas bolas de granizo para atravesar el chasis del avión hasta arrancarlo? ¿Puede pasar esto con otros fenómenos climáticos?

Todas estas preguntas las ha respondido Francisco Ubet que es ex comandante de vuelo. Pero es que este no es el único incidente relacionado con aviones de esta semana. Es un avión que ha tenido que dar la vuelta en el último momento porque la pista de aterrizaje del aeropuerto de Palma de Mallorca estaba completamente inundada. Las lluvias dejaron una acumulación de 74 litros por metro cuadrado. Y es que en caso de emergencia se podría aterrizar en el agua.

Estamos hablando de granizo y lluvia, pero hace unas semanas también hablábamos de turbulencias después de las terribles sacudidas que recibió un vuelo con destino a Singapur y en el que hubo varios heridos. No sé si es casualidad, pero parece que cada vez nos enfrentamos a más fenómenos climáticos extremos.