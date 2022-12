“Puede ser que muchos no lo sepan”: Una experta de la URJC define qué es ser realmente un “buen amigo”

Cada vez los españoles tenemos menos amigos y, además, cada vez quedamos menos con ellos. En los últimos años nuestro grupo de amigos se ha reducido de 9, en 2005, a 8, ahora en 2022. Pero, según un reciente estudio, resulta que no solo el número de amigos más cercanos ha bajado, también ha caido el tiempo que dedicamos a verlos de un 78% a un 62%.

En principio, no parecen unos datos muy significativos, ya que se trata de una media, pero si te paras a pensar cuántos amigos de los de verdad, de toda la vida, conservas en la actualidad, la cifra en muchos casos se reduce aún más. Con el paso de los años las relaciones cambian, es algo inevitable, y las amistades evolucionan. Por otro lado, ahora todo es más digital, se mantiene más el contacto por chat que quedando presencialmente. "En las relaciones actuales prima lo digital. Nos relacionamos, pero a otro nivel y de otra manera. Los vínculos han cambiado", comenta Elena Daprá, psicóloga. "También depende de la persona. Hay gente que le llena y le vale hablar solo por chat o por una red social, y luego hay gente que una conversación más profunda necesita hacerla presencialmente."

La pandemia también ha influido en la calidad de esas amistades, y es que durante ese tiempo que hemos convivido con el Covid muchos hemos perdido el contacto con algunos amigos. Por esta razón, apreciamos más los momentos que podemos pasar juntos.

"Las personas cambiamos a lo largo de la vida, y eso afecta a nuestras relaciones, aunque las verdaderas amistades quieren serlo para toda la vida y luchan por ello", indica Ana Romero-Iribas, profesora de Ética de la Educación y especialista en Friendship Studies de la Universidad Rey Juan Carlos. En este sentido, esta experta, que ahora investiga en Harvard, destaca lo importante que es "aprender a evolucionar juntos" para que se puedan mantener dichas amistades. "Eso requiere compromiso y esfuerzo por parte de los implicados".

¿Qué es la verdadera amistad?

Un buen punto de partida sería plantearnos y reflexionar sobre lo que entendemos por una buena amistad. Elena Daprá reconoce que es una de las cuestiones que suele preguntar en su consulta: "Igual que en las relaciones de pareja, tenemos que poner los límites, los marcos a esa relación. Muchas veces las amistades se rompen porque los marcos no son los mismos. Por ejemplo, yo pensaba que tú eras un gran amigo para mí, y sin embargo me encuentro con que esa expectativa se rompe, no coincidimos en los valores y, por lo tanto, no coincidimos en nuestra propia definición de amistad."

Por su parte, Ana Romero-Iribas considera que no hay un único tipo de amistad: "Podemos decir que hay tres grandes tipos de amistad, por interés, por placer o diversión, y los verdaderos amigos."

Para la experta de Harvard una verdadera amistad es "una relación mutua, bidireccional, no existe otra manera. Los amigos, además, son una relación elegida y tiene tres actos fundamentales: querer el bien del amigo, buscarlo para él y compartir la intimidad, con la confianza que eso supone."

De todos modos, ambas especialistas coinciden en que últimamente la gente está cada vez más perezosa en cuanto a las cosas que requieran mucha implicación, en general. "A veces dejamos de lado una amistad porque nos cuesta, y al final las relaciones hay que cuidarlas", apunta Elena Daprá.