Una profesora irlandesa viene a España a aprender el idioma y no da crédito a lo que encuentra: "Frustrante"

Cada día hay más gente que dedica tiempo a estudiar español, de hecho, es una de las lenguas más estudiadas del mundo.

Estudian gramática, vocabulario... y de pronto deciden hacer un viaje para perfeccionar, el destino es Sevilla. Nada más aterrizar se dan cuenta de que no entienden nada.

Para hacer frente a esta situación hay una persona que decidió enfrentar el problema de raíz y dedicarse a enseñar el español del sur.

Ella es Nesh, quien se dedica a hacer vídeos en los que explica que significan expresiones andaluzas como “po”, “aro” o “amo a ve”.

Nesh ha explicado en 'La Tarde' que le encantan los idiomas: “Junto a las culturas son mi pasión, para conectar de verdad con la gente hay que saber un poco de su idioma". Nesh vive en Málaga desde 2017.

Su primer contacto con España fue en 2012 en unas vacaciones familiares en las que visitó Barcelona, pero no tuvo un arraigo tan fuerte con nuestro país hasta que no visitó el sur.





Expresiones que no entendía

Allí fue donde comenzó a escuchar este tipo de expresiones que en un principio encontró “frustrantes, porque ya me había graduado cuando llegue aquí de la carrera de español y francés y pensaba que iba a entender un poco más de lo que entendí”.

Lo que más le costó a su llegada fueron las expresiones: “Me pasó con 'subirse por las paredes', no lo entendí cuando me lo dijeron y cuando pregunté qué significaba me contestaron con 'ponerse negro', que es otra expresión que no entendí”.





"Para aprender un idioma tienes que tener la mente muy abierta"

“Esa forma de hablar tiene mucha esencia del sur, hay mucho arte en el andaluz”, afirma Nesh, quien es una gran amante de la cultura andaluza.

Lo más complicado para ella muchas veces es explicar a sus seguidores expresiones como 'No ni ná', ya que “hay que explicarlo de una manera en la que primero entiendan que no es una negación y luego que se utiliza de manera sarcástica”.





¿Cómo empezó con el español?

Nesh empezó a querer hablar español gracias a una canción de 'Camp Rock' cantada por Demi Lovato, quien nació en Albuquerque, Nuevo México, y que tiene una versión en español, la cualllamó la atención de Nesh cuando esta tenía solo 12 años: “Desde ese momento ya quise aprender a hablar español, pero en mi instituto no había asignatura, solo había francés y alemán”.

También cree que hablar un idioma es una mejor manera de entrar en una cultura y de entender mejor a la gente que lo habla: “Para aprender un idioma tienes que tener la mente muy abierta, porque es parte de la cultura, y si no te adaptas a sus costumbres es muy difícil que consigas aprender bien el idioma”.