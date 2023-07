Un profesor de baile examina el estilo de los políticos españoles más animados: "Tiene que soltar la cadera"

Para ser político en España hay que saber venderse. Hay que saber besar bebes, ir a un programa de variedades y, por supuesto, uno debe saber bailar. El gran referente en esto es el ministro de cultura y deporte, Miquel Iceta, quien es un bailarín consumado. Su debut lo pudimos ver en el año 2015 al ritmo de Queen y más recientemente pudimos disfrutar de su bailoteo al ritmo de 'Nochentera' durante las elecciones valencianas. El estilo de Iceta es agitar los brazos hacia arriba y hacia abajo con un movimiento de cadera que lo acompaña, pero ¿es esto suficiente?

Esa duda la ha resuelto en 'La Tarde' Rubén Portalo, director de la escuela de baile 'Portalos'. La primera lección de Portalo es que Iceta debería dar una clase inicial para que suelte la zona de la cintura, aunque ha asegurado que el ministro “Tiene ritmo”. Portalo asegura que a la hora de bailar la zona más difícil para conseguir coordinación es la cintura, y para mejorar es necesario hacer “ejercicios en los que aprendes a soltar la zona media”. Según el profesor de baile, el baile de Iceta mejoraría exponencialmente si “hiciese circulitos con la cadera”.

Iceta no baila solo

Aunque Iceta no es el único político que se ha animado a mover el esqueleto en los últimos años. Abel Caballero, por ejemplo, ha llegado a hacer break dance. El alcalde de Vigo, a sus 76 años, parece tener “más voluntad que eficacia”, en palabras de Portalo, quien explica que “le pone ganas y entusiasmo, pero falta mucho trabajo”. El profesor nos explica que “todo el mundo puede bailar, mejor o peor, pero unos pasitos puede dar cualquiera. Trabajar la zona de los pies es lo primero”.

Otro de los políticos que ha intentado (sin mucho éxito) sorprender con sus dotes de baile es el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida, quien bailó 'Jerusalema' acompañado de los tres reyes magos y tampoco se le veía muy suelto. Es otro que “le pone ganas, pero va un poco perdido en la coordinación con los demás”, según Rubén Portalo, aunque no todo han sido críticas: “Le veo cosillas, es capaz de coordinar algún paso pero no dos seguidos”. El profesor ha aprovechado para explicar que “a bailar se aprende con un proceso repetitivo, es una cuestión de mecanización. Es parecido al carnet de conducir, que repetir las cosas al final acaba haciendo que no tengamos que pensar en ello a la hora de hacerlo”.

Todo el mundo puede bailar

Hasta el expresidente Mariano Rajoy ha bailado en alguna ocasión, en una de ellas al ritmo de Raphael. Rajoy es un hombre que hace mucho deporte, pero esto no garantiza bailar bien, aunque ayuda. El ritmo de Rajoy es, en palabras de Portalo, “como cuando camina, pero hacia adelante y detrás”. Incluso Miguel Ángel Revilla se ha arrancado en alguna ocasión, en su caso fue con Rosalía. El expresidente de Cantabria tampoco se desenvuelve muy bien en el mundo del baile, pero Portalo ha dado esperanzas “Se puede hacer algo, hasta con el bailarín más malo se puede hacer algo”.