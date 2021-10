¿Posible crisis de escasez con los medicamentos genéricos?

Falta vidrio para hacer botellas y los bodegueros no pueden embotellar el vino, escasea el papel y el cartón y los editores empiezan a tener problemas para imprimir libros, faltan microchips y las fabricas de coches tiene que paralizar su producción y no pueden hacer frente a los pedidos, en septiembre bajó en casi un 30% la venta de vehículos en España. Son ejemplos de una situación de escasez que muchos no habíamos vivido nunca.

Pero y si además, este problema de escasez de materias primas motivado por la fuerte demanda tras la pandemia y por los problemas de transporte, ¿puede afectar también a los medicamentos?

Paracetamol, ibuprofeno, omeprazol, tramadol. Son algunos de los fármacos genéricos más consumidos en España y presentes en el botiquín de tu casa o de tu oficina...

¿Te imaginas ir a la farmacia a pedir paracetamol porque te duele la cabeza y que la farmacéutica te diga que no hay?

Sin querer alarmar, porque por suerte no estamos de momento en este punto si es verdad que el sector alerta de que los problemas de suministro pueden afectar a medio plazo también a las farmacéuticas

Los genéricos son el 47% de los medicamentos financiados por la Seguridad Social.

Aunque en España tenemos afortunadamente 13 plantas de producción propia de genéricos sin embargo la mitad de los principios activos se importan fuera de Unión Europea, el 20 % de China. Todavía llegan los contenedores pero lo que antes costaba 2.000 euros ahora cuesta 15.000

RAÚL DÍAZ-VARELA, presidente de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos