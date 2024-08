El portavoz de la familia del niño asesinado en Mocejón se rompe tras sufrir ataques: "Está siendo horrible"

Este lunes ha sido detenido el presunto autor del asesinato de un niño de 11 años este fin de semana en la localidad toledana de Mocejón: un joven español de 20 años. Una última hora que confirmaba en La Tarde el portavoz de la familia y primo de la madre del pequeño Mateo, Asell Sánchez: “Nos ha informado la Guardia Civil de que el presunto asesino ha sido detenido y es un chico español de 20 años que reside aquí en el pueblo. Yo conozco a la familia paterna del chico, a él no sé si lo he visto porque con esas edades ya me pierdo”, explicaba a Pilar Cisneros, codirectora del programa.

Una noticia que, explica el familiar de la víctima, es sobre todo “para que los vecinos del pueblo tengan tranquilidad, los niños no querían salir a la calle, asustados”. “Era importante la tranquilidad para el pueblo, porque a mi prima no le van a devolver a su hijo, pero sí que se haga justicia”, apuntaba Sánchez, que asegura que acababa de hablar con la madre del pequeño asesinado.

Amigos del niño asesinado muestran una camiseta con su nombre, durante el minuto de silencio por el asesinato de un menor en Mocejón / EP









Y es que la madre de Mateo “no quiere venganza, quiere justicia”, como explica el portavoz. “Es difícil seguir adelante, Mateo está en el anatómico forense y hay que ver cómo se organiza el funeral. Son momento muy difíciles, muy duros, en los que tienen que aprender a vivir sin Mateo”.





Los ataques al portavoz de la familia del niño de Mocejón

Así, Cisneros ha querido preguntar a Sánchez por una de las inesperadas consecuencias de este crimen: los ataques al portavoz de la familia en redes sociales tras pedir no acusar a nadie "por su raza o su color de piel". “En la vida pensaste que ibas a tener que desempeñar una labora como esta, lo has hecho con profesionalidad y viviendo momentos muy duros tú también”, comentaba la directora de La Tarde.

Minutos después del asesinato de Mateo con un objeto punzante en el campo de fútbol de Mocejón (Toledo) / EP









En ese momento, Sánchez no podía evitar romper a llorar en directo: “Está siendo horrible, Pilar. Lo estoy haciendo por el cariño a mi familia, estoy viviendo críticas en redes sociales, me están atacando, marcando, investigando un pasado que no tengo, he trabajado en medios de comunicación y sacando cosas fuera de contexto. Están diciendo que tengo las manos manchadas por tener fotos en África, está siendo muy difícil el papel que me está tocando jugar por mi familia”.

Por su parte, la comunicadora de COPE y compañera de Asell, le ha querido mandar un mensaje de apoyo desde los micrófonos de La Tarde: “Yo, que soy de una generación mayor que la tuya, en la época en la que no había redes sociales, sólo te digo que son un instrumento muy útil para cosas buenas, pero la porquería que hay ahí, hay que vivir dándole la espalda. Lo único que te quiero transmitir es todo nuestro apoyo, el de este programa, el de la cadena COPE, el de todas las personas que nos están escuchando”.

“Cariño absoluto, abrazos para toda tu familia, sólo faltaba que por este trabajazo que estás haciendo, encima te estés sintiendo atacado. Hay que poner en valor las cosas que has dicho cuando esas redes sociales daba asco y vergüenza ver cómo aparecían personas sin la más remota idea de lo que había pasado vertiendo comentarios racistas sin saber nada de lo que había pasado. Todo esto te honra, a tí y a la familia de Mateo, no te dejes influenciar por personas que jamás serían capaces de hacer un comentario semejante cara a cara a nadie”, concluye Cisneros en un mensaje cariñoso al portavoz de la familia.