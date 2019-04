El portavoz del SUP policial sobre los graves insultos de Arzuaga: “Viniendo de quien viene, no sorprende”

El debate de la ley de víctimas de abusos policiales en el Parlamento Vasco de este jueves se ha visto interrumpida por un incidente en el que parlamentarios de EH Bildu y representantes sindicales de la Guardia Civil y de la Policía que asistían al pleno han protagonizado un cruce de acusaciones, provocados por las palabras de Julen Arzuaga, del grupo parlamentario de Bildu, que comparaba a estos sindicatos con los “nazis que protestan porque hubo un juicio en Nuremberg”.

"Organizaciones que están buscando total impunidad, total encubrimiento para el terrorismo y las gravísimas vulneraciones de derechos humanos que ellos mismos han perpetrado. Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Núremberg, para mí ustedes son los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Esto es indignante, inaceptable y asqueroso" han sido las palabras de Arzuaga.

En La Tarde de COPE hemos hablado con Ramón Cossio, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que ha asegurado que, “viniendo de quien viene... No es nada del otro jueves, no sorprende”. Y es que Cossio ha recordado que Arzuega fue investigado por “su presunta vinculación con la banda terrorista ETA”. Sobre la ley de abusos policiales debatida hoy en el parlamento vasco, “no era necesaria” ya que, según subraya el portavoz, el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional una ley similar promovida desde el Parlamento navarro, así como la Abogacía del Estado en el País Vasco había presentado un recurso de institucionalidad contra esta misma ley que este jueves se debatía. Al debate precedía un acuerdo entre PSOE y PNV para sacarla adelante, con la posterior retirada del recurso, un hecho que Cossio remarca que “habría que preguntarle al PSOE” porque, como asegura, “hay muchos militantes que han sufrido el terrorismo de ETA” y saben que “nada tiene que ver con la actuación policial”.