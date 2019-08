PODCAST | El divertido momento en el que Pilar Cisneros se suma al polvorón challenge

Quedaban pocos días para Navidad, era 14 de diciembre cuando Pedro del Castillo, uno de los colaboradores de 'La Tarde' planteaba en directo el reto del 'polvorón challenge' a su presentadora, Pilar Cisneros.

Pedro del Castillo le explicaba a la comunicadora la dinámica de la apuesta. “Se trata de meterse al menos un polvorón en la boca mientras lees un trabalenguas navideño y conseguir que una tercera persona logre entenderlo y repetirlo”.

“No puedo decir que no”, recogía el guante Cisneros echándole en cara que se trataba de una "encerrona”. Entretanto el colaborador se apresuraba a abrir la caja de polvorones. ¿Uno o dos?, le preguntaba con guasa ante el asombro de la presentadora “dos no me caben en la boca, con uno entero ya me ahogo”, le reprochaba.

Con el polvorón ya en la boca, Pedro del Castillo le entregaba el enrevesado trabalenguas navideño de su cosecha: “Rápido corren los reyes más que los renos recorriendo los terrenos”. Si ganas, le explicaba “te llevas el resto de polvorones, de lo contrario me invitas a un cerveza “.

Entretanto y sin haber escuchado el trabalenguas entraba en el estudio la tercera pata de este reto, el que tenía que tratar de entender a Pilar Cisneros, el redactor de deportes Nacho Pla. “Pilar te escucho”, le decía. Entre risas y sin apenas poder decir palabra se oía a Pilar “no puedooo”. Finalmente logró que se entendiera alguna de sus palabras, pero no fue suficiente. “Rápido corren más los trece recorriendo los terrenos”, reproducía Pla. “Lo siento Pilar, no has superado el reto”, sonreía Pedro del Castillo mientras se frotaba las manos pensando en su próxima cerveza 'de gorra'.