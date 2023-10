Un pescador de La Línea de la Concepción, harto por las trabas que le ponen: "Son aguas españolas"

El codirector de La Tarde, Fernando de Haro, se ha desplazado hasta la Línea de la Concepción para conocerla situación de los pescadores españoles en Gibraltar. Para ello, lo ha comprobado compartiendo una jornada de pesca con Jonathan, pescador de La Línea.

A unos 800 metros del Peñón y 200 de la orilla se podía apreciar como la lancha de medioambiente británica se acercaba hasta ellos, decía Jonathan que el motivo es para "que no nos escapemos, es la que nos da la lata todos los días. Cuando nos abordaron fue ella, en conjunto con la policía y aduanas también".

Desde la barca estaban grabando con vídeo y mencionando que las redes son ilegales. A esto, el pescador le respondía "qué le digo, sepárense que me van a romper las redes, a mí me dicen que esto son aguas españolas y puedo pescar, siempre el mismo protocolo, qué quiere que yo le haga, yo vengo a pescar porque soy legal".

Le comentaba a Fernando de Haro que ellos "siempre dicen lo mismo, que son aguas británicas y que las redes son ilegales, ahora a esperar a ver si llama a la policía y nos quieren llevar al castillo. Hay compañeros que han tenido que ir al juzgado, pero han archivado los casos".

Un año así, "grabando y denunciando"

Hasta que no sale el sol, Jonathan no debe tirar las redes al agua, si las hubiera tirado antes el tiempo de espera hubiera sido mayor, porque "los tendríamos aquí 2 horas", decía. Los pescadores llevan ya un año con esta situación cada vez que van por allí. "Grabando y denunciando porque esto son todas denuncias, a mí me tendrá que llegar una y la citación a las cortes".

Al oeste del peñón se encuentran los funcionarios de medioambiente "acosándonos, pero no nos molestan, ya nos han dicho que estamos incumpliendo la ley y los tenemos a babor", explicaba De Haro. "Ellos te acompañan echándote de la zona, como si fuéramos perros los españoles", mencionaba Jonathan. La Guardia Civil también es consciente de lo que pasa allí, pero al tener otras cosas más que hacer, "no tienen una patrullera aquí para nosotros".

Una vez que llegan al puerto, tienen el pescado organizado y lo llevan a lonja. Antes, Fernando se para con otros de los que ha sufrido acoso y denuncia, él es Eduardo y está en el muelle preparando las redes para el pulpo, decía que le han puesto "97 denuncias, me han echado hasta gas de pimienta en los ojos, se montaron hasta los militares porque nos pidieron el DNI y dijimos que no, entonces fueron a saltar y no lo echaron, hasta que vino la Guardia Civil con 5 lanchas y estuvieron hablando y nos dejaron ir".