Los pescadores españoles, al límite por el acoso que sufren en Gibraltar: "Intimidación total"

¿Cómo acosa Gibraltar a los pescadores españoles? Lo comprobamos compartiendo una jornada de pesca con Jonathan, pescador de La Línea de la Concepción. Cuenta Fernando de Haro en el vídeo que tienes aquí disponible que "las autoridades británicas les impiden hacer a Jonathan su trabajo porque dicen que son aguas de Gibraltar. No es así. Las autoridades gibraltareñas quieren que estas aguas estén controladas por ellos. Le acosan".

El codirector de 'La Tarde' cuenta que, en un momento dado, "estábamos subiendo las redes. Sufrimos una intimidación total".

Jonathan le advierte del frío. Así arranca este reportaje. "Me ha dicho que me ponga un poco de abrigo. Tiene aquí su barco y ya estoy dentro. Tiene una cubierta muy abierta. Es metálico, blanco, y en popa es donde se sacan las redes", explica De Haro a los oyentes de 'La Tarde' de COPE.

Todo está oscuro. Todavía no ha amanecido. Ya salen de puerto. Denuncia este pescador, además, que le cortaron las redes. "Nadie va a pescar allí porque no lo vean. Cualquier barco lo habrá enganchado, y me lo han cortado", afirma.

"Vienen todos los días"

Estas aguas son objeto de controversia porque"el Tratado de Utrech con el que se cede el Peñón no contempla esas aguas y eso es lo que argumentamos en España. Aquí lo que se disputa es la soberanía de las aguas".

El conflicto es muy serio porque a la gente como Jonathan, se lo hacen muy complicado. Él mismo cuenta que, hace muchos años, "venían las patrulleras de la policía de Gibraltar. Crearon una lancha de medioambiente y es la que viene a molestar. La policía llevaba varios años que no se metía en el asunto".

"Vienen todos los días. Dicen que son sus aguas", denuncia Jonathan en los micrófonos de 'La Tarde'. Este pescador cuenta que, si les ven echando las redes, les molestan.

"Estoy haciendo aquí mi labor en aguas españolas"

Jonathan ya tiene la red echada desde la mañana. "A ver si hay algún gallo. Mañana tiramos dos tipos de redes distintas. A esta hora, las echamos y las recogemos a las dos horas", explica el pescador a De Haro. Las echan antes de que amanezca para evitar el conflicto pero "de esta forma, pescamos menos".

"Aquella embarcación que viene por ahí es aduana de Gibraltar", describe el pescador. Asegura que trabaja con miedo. Y no es para menos.

"Me obligaron a identificarme pero no me llevaron arrestado. Yo estoy haciendo aquí mi labor en aguas españolas", denuncia.

Poco a poco va amaneciendo y describe De Haro que "el espectáculo es impresionante y la aurora tiñe todo el horizonte de rojo. Ya empiezo a ver el color del mar. Es un agua todavía oscura. El peñón ya empieza a distinguirse". En ese instante, se acerca la lancha a presionarles. "¡¿Qué quieres que te diga?!", puede escucharse a Jonathan, visiblemente enfadado.