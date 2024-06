La pequeña "trampa" que hace el Informe PISA para que España haya salido ganando en pensamiento creativo

Esta semana hemos recibido muy buenas noticias en lo que se refiere a nuestra educación, y no es para menos, porque según el informe PISA, los alumnos españoles están por encima de la media europea y de la OCDE en cuanto a pensamiento creativo. El informe, por cierto, se refiere a los datos del año 2022.

En este ranking, la Comunidad de Madrid ha obtenido la mejor nota de todas las regiones de España en la competencia de Pensamiento Creativo, que se ha incluido por primera vez en el informe PISA 2022 con el objetivo de evaluar la capacidad de los alumnos para generar nuevas ideas y perfeccionar las ya existentes.

La siguiente comunidad que está a la cabeza en este pensamiento creativo es Castilla y León. Sin embargo, ¿es eso real? ¿Podemos llevarnos una alegría o hay algo de trampa?

Es lo que nos preguntamos en La Tarde, y a lo que nos responden dos expertos.

El "truquito" de los del Informe PISA por el que no podemos alegrarnos

Carlos Magro es presidente de la Asociación Educación Abierta, y explicaba en La Tardeque, a pesar de las buenas notas, nadie sabe "a qué se refiere con este tipo de pensamiento, todo es complejo. No sabemos lo que es la creatividad en general, ni cómo se mide algo tan complejo, la gente detrás de PISA hace 20 años decidieron que eran capaces de medirlo a algo tan contextual como un sistema educativo" decía.

"PISA no puede hacer mucho para medir creatividad, hace prueba escrita con ordenador mezclada con otras de matemáticas, lengua o ciencias, mide lo más cercano a esas actividades cognitivas y tiene mucho que ver con nuestra capacidad de manejo. Pero aquí lo que no hace es ver, por ejemplo, si eres creativo en tu expresión corporal, o escribir, o pintar un cuadro" decía.

????¿Por qué comprenden los jóvenes cada vez menos lo que leen?



?Influye lo que leen, el sistema educativo y el poder de las pantallas@carmenlabayen

https://t.co/KL0nzjjSD1 — Mediodía COPE (@MediodiaCOPE) March 13, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Eso sí, cree que no puede quitarnos la ilusión de sacar una buena nota. Sin embargo, hay una "pequeña trampa" por la que no deberíamos tener tanta ilusión. "Es que no son tantos países, para no tirar cohetes, somos un país medianito en casi todo" decía.

"Además, hay una segunda parte interesante, tiene que ver con cuestiones de contexto, que se preguntan cosas como si se puede aprender la creatividad, si se consideran o no, ahí salimos bien, pero se detecta una cierta falta de confianza de estudiantes o directores" explicaba.

Cómo se puede estimular la creatividad

Ana Hernández es la responsable de innovación educativa del IES Julio Verne de Leganés (Madrid), y dice que sí, la creatividad es de nacimiento, pero también se entrena.

"Si tu profesión es creativa, es más fácil que tu hijo la tenga porque lo ve en casa. El lienzo en blanco es complejo. Con este informe, se parte de una base dispar, hay alumnos creativos en el momento, otros más tarde, y otros que nunca lo han sido y que no lo serán nunca" explicaba.

Pero, si queremos que nuestros jóvenes sean creativos, ¿cómo podemos estimularles? Para esta profesora es claro: "no darles todo demasiado mascado".

"Cualquier formulación del problema o exposición, la solución es una, pero conviene plantearles otro tipo o cómo podrían llegar ellos a otra. Hay que apostar por su confianza, esas brechas se ven mucho más grandes y se parte de situaciones muy dispares" decía.