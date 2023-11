El motivo por el que los psiquiatras trabajan más en otoño que en verano: "Todos coincidían"

En muchas ocasiones, las personas cuando salimos de casa miran el tiempo que va a hacer y esto les influye tanto para la ropa que van a llevar, como en su estado de ánimo. Te levantas, hace muchísimo frío en la calle y, aunque a priori se te presenta un buen día, estás de mal humor.

La ciencia lleva años estudiando cómo influye la meteorología en nuestro humor, comportamiento y estado de ánimo, intentando descubrir qué es lo que nos vuelve “meteorosensibles”. Precisamente de esto, después de casi 40 años de profesión y de tratar cada día a pacientes con diferentes conductas, muchas de ellas influenciadas por el tiempo y el clima, sabe bastante Antoni Bulbena, catedrático de psiquiatría y responsable de la unidad de ansiedad del Hospital del Mar en el Instituto de Neuropsiquiatría y adicciones.

Explicaba en'La Tarde'que sea frío, lluvia, viento o calor, todo nos afecta. "Somos parte de la naturaleza y, por tanto, las personas que notan cambios de tiempo, los que le afecta la temperatura, los que le afecta las bajas presiones cuando llueve, en realidad son unos privilegiados porque es el combo de la naturalidad".

Los psiquiatras trabajan más en otoño que en verano

Ahora estamos en otoño y, precisamente, en esta época del año, es cuando hay más ataques de pánico y el motivo que Antoni señalaba es que "hicimos un estudio bastante completo de recoger los ataques de pánico que había en el servicio de Urgencias de mi hospital y vimos claramente que había días con varios o muchos pacientes y otros días ninguno y claro no era probable que se pusieran de acuerdo por móvil ni nada, sino que algo les pasaba que todos coincidían que estaban mal".





"Encontramos varias cosas curiosas y vimos que en España la estación de otoño es cuando tiene más riesgo porque cambian los receptores donde actúan los antidepresivos, los que regulan el humor, la serotonina y algunos otros neurotransmisores, al parecer cambian claramente cuando hay cambios meteorológicos y también cuando hay cambios estacionales". Además, añadía que "los psiquiatras trabajamos mucho más en otoño que en verano porque hay más descompensaciones y dificultades".

En cuanto a las patologías que pueda haber con la estación del otoño, el psiquiatra explicaba que sobre todo afecta a los ataques de ansiedad y depresión. "Desde el punto de vista bioquímico tienen mucho que ver hasta el punto que hay medicaciones que son iguales para una cosa y para la otra". "Si hay luz es mucho mejor que cuando no hay luz y cada una de estas variables configuran como una orquesta sinfónica que se pueden manejar".

"En Inglaterra, todo el mundo habla del tiempo, se suele usar como un relleno para conversación, pero aparte de este aspecto, sí, las observaciones de sí a uno le duele más o tiene las migrañas o tienen más ansiedad o más depresión, a veces, no muy advertido por la persona, suele tener razón y si los pacientes venían todos el mismo día, no se habían puesto de acuerdo antes porque les pasaba lo mismo a todos ellos".

La subida de las temperaturas puede estar ligada con el aumento de los conflictos

La revista científica Scienceestableció en el 2013 la relación entre la subida de temperaturas e incrementos de conflictos. Incluso se ha establecido una fórmula que lo relaciona. Por cada desviación del estándar se da un aumento de 4% de los conflictos entre individuos y del 14% en grupos. "Cuando hubo el golpe de calor de 2003 y que hubo mucha mortalidad, también hicimos un estudio de lo que ocurría en el mundo de la salud mental, no lo esperábamos, pero vimos que había más violencia", decía Antoni.

Para adaptarnos de la mejor manera a la meteorología, el psiquiatra mencionaba que "no hay ningún estudio controlado al respecto", pero sí que señalaba que "es bastante probable que las medidas de refrigeración física, el beber más agua, posiblemente sea útil, pero sobre todo hay que saberlo. Lo que yo propongo es que sé de más a conocer el control de la agresividad ligada al aumento de la temperatura, porque si lo sabes ya por lo menos no caes directamente en la guerra. Y fíjate que este año estamos en guerra en muchos sitios y ya no digo en los conflictos internacionales, incluso en la política, no sé si tiene que ver mucho que ver con la temperatura, pero lo que sí se es que el aumento dificulta la regulación de la agresividad".