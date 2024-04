Mucha lluvia ha caído esta Semana Santa y no es ninguna novedad. Precipitaciones que no han permitido salir muchas procesiones, pero sí que han sido positivas para paliar la sequía que sufren diferentes zonas del país.

En algunos puntos como Sevilla y Córdoba la cantidad recogida ha triplicado lo habitual por estas fechas. No hace mucho en 'La Tarde' éramos testigos de los problemas que sufrían en concreto los vecinos del Valle de los Pedroches, en Córdoba: con sequía y sin agua potable.

Fernando de Haro, de hecho, comprobó este pasado febrero cómo tenían que ir casi diariamente a recoger agua a los camiones cisterna para poder beber, cocinar, incluso lavarse los dientes. En el Valle de los Pedroches, la situación de más de 80.000 vecinos de 24 municipios hoy podría cambiar. El embalse de Sierra Boyera que los abastece se ha vuelto a llenar.

La reserva de agua en la mayoría de los pantanos ha subido hasta el 63% de su capacidad. Incluso donde menos ha llovido, el agua almacenada ha dado cierto alivio, como en los embalses catalanes, que superan ahora el umbral de emergencia por sequía, aunque siguen con restricciones.

Y lo cierto es que este primer trimestre del año ha sido el más cálido desde que hay registros. Sin embargo, ¿han sido suficientes estas precipitaciones para evitar restricciones este verano? Es a lo que nos responde el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.

El mapa de España donde sí habrá restricciones pese a las precipitaciones

Esta Semana Santa, en lo que a precipitaciones se refiere, ha sido verdaderamente buena. Porque sí, aunque muchas de las procesiones no hayan podido salir de sus iglesias, lo cierto es que han ayudado a paliar la sequía que sufrían muchas zonas. En Andalucía, por ejemplo, los embalses han aumentado sus reservas en diez puntos, lo que es una muy buena noticia.

"Ha llovido y muy bien, pero no en toda España. En el norte, ha nevado, que es una buena reserva de agua muy importante, pero hay zonas de España donde apenas ha llovido y donde se va a mantener la sequía. Los embalses están a tope y desaguando" comenzaba explicando en 'La Tarde' Jorge Olcina.

Pero vamos por zonas, porque hay muchos lugares donde eso no es suficiente. En Andalucía, por ejemplo, es probable que sí haya restricciones. En el Guadiana, "llegar al 50% prácticamente es buena noticia, para el Guadiana y el Guadalquivir estas lluvias han sido una bendición, estaban en una situación delicada, pero en apenas 5 días se ha solucionado la fase más aguda" explicaba.

"Es una situación en la que la fase más agobiante de sequía ha terminado, tienen recursos para el abastecimiento seguro urbano hasta finales de año, y agrícolas hasta final de verano" decía.

Algo que no va a pasar en la cuenca del Segura y en Cataluña. "La situación sigue siendo crítica, está declarada la emergencia. Las restricciones se darán en agricultura, es una situación que no variará mucho, hay que mantener la vigilancia porque las condiciones siguen siendo de sequía. Si no llueve en las próximas semanas, en verano puede haber alguna restricción mayor, en el terreno agrícola" decía.

Una primavera y un verano complicado

Olcina avisaba de que ahora hay recursos suficientes en algunas zonas, pero, sin embargo, esto no será lo necesario para paliar la sequía. Asegura que va a ser un "verano complicado". "Si se confirman los pronósticos para esta primavera, con poca lluvia, veremos noticias no muy favorables para el abastecimiento de agua" decía.

Eso sí, una buena noticia de cara al tiempo de la semana que viene. "Vuelve la estabilidad salvo en zonas del Cantábrico, pero en el resto volvemos a condiciones de una primavera avanzada. A partir de hoy, suben las temperaturas y hablaremos de 30 grados en el sur y este peninsular en los próximos días. Sin borrasca en el horizonte, hablan de poca lluvia en España, salvo en el noreste, las lluvias más abundantes ya las hemos tenido" sentenciaba.