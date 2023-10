Un meteorólogo alerta de lo que ocurrirá en España las próximas 2 semanas: "Llegarán unos días..."

Una borrasca pero pequeña. 'Aline' ha venido pero, afortunadamente, no para quedarse. Al menos no durante mucho tiempo. Desde su entrada a España, no solo hemos podido ver en España lluvias intensas, sino también fuertes rachas de viento y las zonas de costa están viviendo fenómenos de este tiempo también. Por ello, en 'La Tarde' hemos contado un día más con el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, quien ha dado algunos detalles de esta borrasca y de lo que ocurrirá las próximas semanas en España.





En primer lugar, Olcina ha apuntado que 'Aline' estará en España durante "un par de días", pero ha subrayado que "hoy era el día importante". Así las cosas, ha apuntado que se trata de una de esas borrascas "que ha merecido un nombre", en este caso, asignado por el Servicio Meteorológico de Portugal. "Sabemos que cuando se les da nombre es porque llevan asociadas, además de la lluvia, rachas de viento intensas, que ya en algunas partes del norte y del centro o incluso el Mediterráneo están soplando rachas por encima de 90 y 100 kilómetros por hora", ha apuntado el climatólogo.





Por ello, ha dejado claro que cuando una borrasca recibe nombre "es que hay que llevar un poquito de atención al tiempo atmosférico cuando va cruzando toda la península ibérica". Hoy, ha recordado, era el día en el que se preveía que hubiera mayor cantidad de precipitaciones: "Cantidades que rebasan los 100 litros en varias zonas del país", ha apuntado. Sí es cierto que las lluvias "estaban dentro de la previsión", pero el mayor problema ha sido el cambio brusco de tiempo: "Ha cambiado de manera importante, hemos notado un descenso en las temperaturas".

Aún nos quedan 24 horas con esta borrasca. "Lo que queda de esta tarde-noche, mientras vaya cruzando ese frente de oeste a este toda la península y mañana quedaran restos de inestabilidad, tendremos el tiempo un poco alterado".

Jorge Olcina alerta de lo que ocurrirá en España las próximas 2 semanas



Probablemente, sea una de las preguntas que se te haya pasado por la cabeza: ¿y qué va a pasar después? Pues lo cierto es que parece ser que España ha entrado en una temporada de borrascas. "Al comienzo de la próxima semana, cuando se marche esta borrasca 'Aline', llegarán un par de días, coincidiendo con el fin de semana, de tranquilidad meteorológica". No obstante, y después del próximo domingo por la tarde, "de nuevo volverá a entrar otro frente y hablamos de dos o tres días, hasta el martes que viene, de precipitaciones que se van a producir"

Ha matizado que las precipitaciones, eso sí, no serán "tan abundantes como esta borrasca", pero el tiempo "volverá a ser inestable". Se prevé que vuelva a haber precipitaciones en el oeste y el centro peninsular. La zona del Mediterráneo no se verá muy afectada, ya que con este tipo de borrascas "llegan ya muy desgastadas" a esta zona.

"Se ha abierto lo que llamamos el pasillo de borrascas", ha concluido.





Cancelación de salidas de barcos, árboles caídos, inundaciones y problemas de alumbrado urbano son efectos de la borrasca Aline que mantiene en alerta a España por lluvia, viento y olas de hasta 10 metros, con un temporal que hará activar este viernes el aviso rojo (por riesgo extremo) en las comunidades cantábricas.

La borrasca Aline, la primera de alto impacto de la temporada en España, está dejando lluvias y viento generalizado, con unas inclemencias meteorológicas que se recrudecerán puntualmente mañana en el extremo norte y hará activar la alerta roja por oleaje en Galicia, País Vasco, Asturias y Cantabria.